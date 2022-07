Daniel Fuenzalida reveló extrema forma que tenía de evadir la alcoholemia en controles policiales: bebía su propia orina

En más de un momento, Daniel Fuenzalida ha entregado detalles sobre su época de excesos y las dificultades que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida, considerando sus múltiples adicciones.

Bajo este contexto, el comunicador se tomó unos minutos durante el espacio Me Late para revelar una extrema medida que tomó en más de alguna oportunidad, para “prevenir” consecuencias al ser detenido en controles policiales, específicamente en exámenes de alcoholemia.

El animador de TV+ contó que medida a la que recurrió para burlar los controles de Carabineros, la utilizaba cuando conducía bajo los efectos del alcohol.

“Cuando yo salía a carretear, y yo antes de irme de la discoteca tenía un frasquito donde hacía pipi y me lo llevaba y antes de subirme al auto me lo tomaba, porque decían que con eso no salía en la alcoholemia”, explicó.

“Una vez venía manejando y me paran y me tomé una (un frasco) y marcó 0.0″, recordó Daniel Fuenzalida.