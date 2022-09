“Me voy a hacer de nuevo”: José Miguel Viñuela mostró llamativos retoques estéticos

Los famosos siempre se están haciendo uno que otro retoquito. Y ahora, José Miguel Viñuela se sumó a la tendencia.

Es que el animador decidió realizarse una intervención estética que compartió a través de sus redes sociales.

Una que se realizó con la odontóloga Sofía Calcagni, a quien mostró en su Instagram antes de realizar el procedimiento.

“Es un agrado atenderse con ella, porque uno está mirando hacia arriba y ella te conversa”, fue parte de la presentación que hizo la figura.

José Miguel Viñuela y su retoque

Así, el ex Mega se lanzó con un arreglito, al igual que lo han hecho personajes como Pato Torres, quien también ha optado por embellecerse.

José explicó que “vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer un blanqueamiento dental, además me voy a enderezar los dientes, me voy a respingar la nariz, me voy a hacer los hilos tensores, me voy a hacer todo. ¡Me voy a hacer de nuevo!”.

Un divertido relato que complementó con parte de sus visitas a la profesional, a quien dijo conocer hace años.

De hecho, la doctora agradeció en la misma red social sus palabras. “Un poco de las múltiples visitas de nuestro querido José Miguel Viñuela. Muchas gracias por tu confianza durante estos años. Siempre es un agrado atenderte, ya que haces de la consulta un momento lleno de risas y buena onda”, le expresó.

De esta forma, José Miguel Viñuela reconoció que se estaría interviniendo más de una parte de su cuerpo. ¿Cómo quedará?