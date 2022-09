El jueves 8 de septiembre, Carolina Arregui fue la invitada de Socios de la parrilla. En el programa conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, la actriz recordó varios momentos de su carrera y de su vida personal. Y un episodio que tuvo sus minutos más emocionantes fue cuando a Carolina se le leyó una carta de su exesposo.

La actriz conocida por su papel en Brujas, entre otras teleseries, tuvo un matrimonio de siete años con el director de telenovelas Óscar Rodríguez. De la relación de ambos, nacieron sus hijos mayores: Óscar, Miguel y Mayte Rodríguez. Pero este romance tuvo su final tras el escándalo de infidelidad de Carolina Arregui con el actor Fernando Kliche.

La carta de Óscar a Carolina

Sin embargo, tras ello, supieron reconciliarse, como padres de sus hijos. Óscar Rodríguez la perdonó y ella lo apoyó una vez que quedó con una serie de secuelas tras ser víctima de un asalto. Es precisamente, bajo este contexto, que Pancho Saavedra le leyó una carta de su exesposo a Carolina Arregui, quien no puedo evitar que le cayeran las lágrimas.

“Lo nuestro comenzó hace muchos años, más de 30. Felicidad que además la tuvimos en nuestro trabajo y fue aumentando con la llegada de nuestros hijos y nuestros nietos (…) Desde que comenzaste a actuar, hasta el día de hoy y para siempre, a nosotros nos va a unir el amor incondicional hacia nuestra familia“, expresó Óscar Rodríguez en su texto.

Y luego, agregó: “Y claro, también el cariño de mí hacia ti, porque desde que entraste a las teleseries tu talento era impresionante, llena de disposición para hacerlo bien (…) Te envío cariños, tuvimos grandes recuerdos y espero que la felicidad esté siempre contigo, que la felicidad sea tu fiel compañera en toda tu vida: Óscar Rodríguez“.

La emotiva reacción de Carolina Arregui

Posteriormente, después de que la actriz emblemática de Canal 13 rompió en llanto, agradeció las palabras de su exmarido. “Gracias Óscar, muchas gracias. Nunca me imaginé que iba a escuchar palabras tan bonitas, tan nobles… Nunca me imaginé. No sabes la importancia que tiene esto para mí. Muchísimas gracias“, respondió.

Tras ello, Carolina Arregui declaró sentirse afortunada. “¿Qué más le puedo pedir a la vida? Soy muy bendecida, muy afortunada. Tengo grandes amigos, tengo hijos maravillosos. Y tengo una pareja, un marido, maravilloso. Y que mejor cierre que estas palabras que me las voy a llevar y guardar en mi cartera“, dijo emocionada entre risas.

Finalmente, la actriz, conmocionada, se deshizo en elogios a su exesposo. “Óscar es un hombre muy noble. Es un muy buen papá. Fue un muy buen compañero. Y es verdad, nos unen cosas muy importantes: nuestros hijos. Recuerdos hermosos. Lo que escribió es maravilloso. Tal vez tenía que ser aquí con ustedes, mis grandes amigos desde siempre“, concluyó.