El supuesto hijo no reconocido que tuvo Shakira y un actor colombiano: hoy los extorsiona

Durante el último tiempo, se dio a conocer un caso que involucra a Shakira con el actor Santiago Alarcón. Esto, a raíz de que ambos estarían siendo extorsionados por un sujeto que asegura ser hijo de los dos, tras una supuesta relación que tuvieron cuando la cantante tenía 15 años y el actor 12. Hecho que denunció el colombiano públicamente hace poco.

“Esto es una denuncia pública porque estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión. Por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero que en este video vamos a llamarlo ‘el muchacho’. Les cuento, este caso tiene varios detalles, que hacen que esto sea absurdo“, así adelantó el caso Santiago.

Luego, el actor agregó: “Resulta que hace como casi tres años o cuatro años, yo recibí un mensaje por Instagram de un joven, de este ‘muchacho’, que decía: ‘Hola papá, soy tu hijo’, y yo, ‘ok’. Y luego dijo: ‘Es verdad, tú me abandonaste y mi mamá me lo contó’, mi mamá adoptiva dijo. Y yo, ‘ok'”.

Es un acoso constante del “muchacho” hacia el actor

Sin embargo, el “muchacho” no desistió. “Al que ver que no le daba bola, empezó a escribirle a todos a quienes veía conmigo en una foto. Compañeros de trabajo, o amigos, familiares… Y bueno, muchos de ellos me llamaron preocupados (…) Al ver que ninguno le dábamos bola, entonces decidió acudir a los medios de comunicación“, afirmó.

El “muchacho” acudió a RCN, a Caracol y a Canal Uno. “Y claro, pues muchos lo escucharon porque parece una noticia atractiva. Una bomba. Claro, pero después de escucharlo y hablar con él, se dieron cuenta de que el muchacho no hilaba una idea con la otra, que su relato era incoherente, que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Entonces, no le hacían caso“, contó.

Luego de que los medios se juntaron con este sujeto, estos le comunicaron a Santiago lo siguiente: “El ‘muchacho’ no está bien. Para que tengas cuidado con eso, porque puede ser un problema para ti“. Ante lo cual el actor colombiano siguió ignorándolo, por lo cual el ‘muchacho’ decidió ingresar una tutela contra Alarcón.

“La tutela obviamente fue negada. Fue declarada improcedente, creo que se dice, porque ese es el escenario para este tipo de denuncias. El tema es que este ‘muchacho’ siguió mandando mensajes. Me mandaba de todas partes, yo bloqueaba sus cuentas y aparecía con otra. Incluso en muchas se ponía mi apellido. Y el de la mamá. Porque no se imaginan, quien, según él, es la mamá“, señaló al respecto.

Shakira sería supuestamente su mamá

Llegó un momento en el que este “muchacho” vino a visitarlo a su país. “Él vive en Canadá y hace poco recibí un mensaje que él venía a verme. Que venía a Colombia. Y yo: ‘Bueno’. Y resulta que hace poco, hace dos o tres semanas, estaba yo en el teatro nacional, ensayando, y justo cuando salí alguien de recepción me paró y me dijo: ‘No salgas’“, relató.

“Debo reconocer que no fue para nada agresivo y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme, porque les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo“, añadió al respecto.

Más adelante, Santiago contó lo que le pide este sujeto. “El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió $835 millones de pesos“, declaró.

Pero lo más impactante viene al final, ya que es ahí cuando se menciona a la cantante colombiana como la supuesta madre del chico. “Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco“, remató.

Vale acotar que en 1992, además de tener Santiago Alarcón 12 años, Shakira tenía 15. Y ambos involucrados no han mencionado si realmente tuvieron una relación sentimental años atrás. Lo que sí, los dos artistas tienen por su cuenta sus propios hijos, con los cuales a menudo aparecen en fotografías en las que se ven felices.