María Luisa Godoy presenta a su bebé Domingo con tiernas fotografías

El matinal de TVN, Buenos Días a Todos, sorprendió a sus televidentes en la jornada matutina de este miércoles 7 de septiembre, al anunciar el nacimiento del bebé de María Luisa Godoy.

Llamado Domingo, como su abuelo, se trata del quinto hijo de la animadora de televisión. María Luisa ya tenía a Violeta, de 9 años, Jacinta, de 7, Luisa, de 4, y su hijo Ignacio, de 2 años de edad.

El nacimiento del bebé hizo que sus compañeros del matinal brindaran los mejores deseos para María Luisa Godoy, por el especial momento que atraviesa con su pareja, Ignacio Rivadeneira.

El bebé de María Luisa Godoy

Aunque el nacimiento de Domingo fue anunciado esta mañana, no fue sino hasta horas de la tarde que la misma María Luisa Godoy compartió las primeras fotos del bebé. Para eso, acudió a su cuenta de Instagram, donde celebró la llegada de su quinto hijo con sus más de 577 mil seguidores:

View this post on Instagram A post shared by Maria Luisa Godoy (@marigodoyibanez)

“Y nació nuestro chinito amado ♥️Mil Gracias por tantos mensajes de amor para Domingo y para todos nosotros”, escribió la animadora de televisión al pie de tiernas postales, las primeras de su bebé.

La publicación generó interacciones inmediatas, con casi 50 mil likes en menos de una hora. También, superaba los 6 mil 200 comentarios al cierre de esta nota. Todos, con buenos deseos para ella y su familia.

En semanas pasadas, María Luisa Godoy había revelado que a su bebé le fue diagnosticado Síndrome de Down. Además, dijo en De Tú a Tú -programa de Martín Cárcamo en Canal 13- lo que significaba para ella ser nuevamente mamá.

“Siempre quise tener muchos hijos, desde chica siempre fui guaguatera. Amo a los niños, me entretienen, siempre donde mejor lo he pasado es con los niños”, indicó.

Sobre el diagnóstico, indicó: “Con Nacho vivimos casi tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas. Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas, cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones. Entonces al parecer no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa. Nunca lo vi como algo negativo (el síndrome). Siempre hemos visto a nuestra guagüita como un motivo de alegría“.