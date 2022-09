Mon Laferte se expresó nuevamente en Twitter por el Plebiscito de Salida

El Plebiscito de Salida tuvo lugar este domingo, 4 de septiembre, para decidir el futuro inmediato de la propuesta de la nueva Constitución.

Apruebo o Rechazo. Esas fueron las únicas dos opciones de la papeleta en el Plebiscito que no ha parado de generar reacciones, incluyendo a figuras públicas como la cantante Mon Laferte.

La artista nacional es uno de los rostros conocidos que se pronunció este domingo para reafirmar su postura sobre el Plebiscito de Salida. Para eso, la cantante de Tu Falta de Querer acudió a sus redes sociales.

En Twitter, Mon Laferte reiteró que apoyó al Apruebo, generando todo tipo de reacciones.

Los tuits de Mon Laferte

Estos fueron los tuits que publicó Mon Laferte en medio del Plebiscito de Salida:

Sus publicaciones generaron reacciones inmediatas, con comentarios a favor y en contra de sus dichos en la conocida red social.

“Aplaudo tu valentía Mon. Pero hubieras hecho una cancióncita un videito, algo. Igual agradezco tu entrega y ojalá ganemos“, escribió un internauta.

Mientras que otro tuitero indicó, también en apoyo: “Por un Chile más justo.. Y q los del rechazo aprendan a respetar el pensar diferente.. Antes nos corrían balas.. Se les olvida.. Mas Mon Laferte menos Alberto Plaza..“.

También recibió respuestas para desaprobar sus palabras. “Esto no es gratis, usd los artistas cobran millones, una entrada para sus conciertos cuestan un ojo de la cara, xq no haces conciertos gratis en nombre de la igualdad? Xq no regalas tus millones para equilibrar?”, cuestionó una internauta.

“Es lo malo cuando cantantes talentosos sólo se dedican a eso, más que A CANTAR y no A ESTUDIAR un poquito de economía y política, opinando en base a ignorancia. Es lamentable que un país tan PRÓSPERO como Chile esté “aprobando” su destrucción. Dios los cuide y gane el RECHAZO.💪”, le contestó otro seguidor a Mon Laferte por su postura frente al Plebiscito de Salida.