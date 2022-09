Javier Olivares cortó video por temor a la delincuencia y se llenó de críticas

Javier Olivares se encuentra viviendo en Estados Unidos, sin embargo, se encuentra de visita en nuestro país en este fin de semana del Plebiscito de Salida.

Específicamente desde Valparaíso, Javier Olivares realizó una transmisión en vivo que tuvo que cortar por temor a la delincuencia. No obstante, esto le hizo recibir varias críticas en redes sociales.

“Estoy en Chile, país que se está preparando para una de sus elecciones más importantes. Son aproximadamente 14 millones de personas habilitadas para poder sufragar. Me encuentro en Valparaíso, una de las circunscripciones más importantes”, partió el comunicador previo al Plebiscito.

En esa línea, sumó: “Hay muchísimas expectativas porque, hasta hace algunas horas, no se podían dar a conocer ningún tipo de encuestas ni vaticinios sobre lo que puede ocurrir”. Y agregó que “lo que sucede hoy en Chile, que no es diferente a lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, es que la gente está muy dividida entre la opción Apruebo y Rechazo. Desde Valparaíso me tocará contarles un poco más sobre lo que sucede con esta votación”.

Pero fue en plena transmisión que informó que debía cortar el video. “Voy a dejar la grabación porque, precisamente, no ando en un lugar muy seguro. Chile se ha transformando en un lugar bastante complejo y más esta zona, un puerto que está hoy día abandonado por sus autoridades y sumido en la delincuencia”, explicó.

Internautas criticaron a Javier Olivares

El video de Javier Olivares y sus dichos sobre la delincuencia en el país no tardaron en generar reacciones en la red social Instagram. Allí, varios internautas criticaron al comunicador.

Uno de los seguidores sentenció: “Dices entregada a la delincuencia y andas sin problemas por las calles, deja de desinformar. Parece que nunca conocieras Valpo“.

Otro internauta indicó en la misma red social: “Claro, porque se sabe que antes de Sharp, Valparaíso era un Dubai Sudaca”.

“Valparaíso fue abandonada hace muchos años. No es culpa de esta administración. El estado abandonó hace mucho las regiones. ¿Has visto el deterioro de Viña del Mar? Y eso que tuvieron alcaldesa de derecha por mucho tiempo. Si ese era tu análisis, está errado”, sumó uno más.