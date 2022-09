El regreso de Gianluca tras las funas: “Con todo esto de la cancelación la gente no piensa más allá”

En octubre del 2020, Gianluca fue acusado de ser infiel a su entonces polola, Princesa Alba, y por sobre todo, lo más grave, de haber encubierto un amigo suyo que había sido denunciado por un abuso sexual. Ante estas acusaciones, el cantante salió a disculparse, sin embargo, las criticas no le pararon de llegar en las redes sociales.

Fue su etapa más oscura como artista y como persona, en la que aprovechó para reflexionar y dedicarse a lo suyo: la música. “Siento que este tiempo me ha servido para mostrar lo que quiero sacar y fortalecerme, en enfocarme en mi carrera“, señaló uno de los precursores de la música urbana en el país, en conversación con La Cuarta.

Luego comentó que en ese tiempo, alejado de la exposición que tenía antes, se preocupó “de tomar un poco de distancia de lo que soy yo como persona y lo que es Gianluca como marca. En un momento le hacía un quite que Gianluca era una empresa, que es otro ente. Ahora estoy siendo más lógico“.

Las consecuencias de la funa

Más adelante, el autor de hits como Siempre triste 🙁, comentó lo que significó para él ser funado tras acusado de serle infiel a Princesa Alba y de encubrir a un amigo acusado de abuso sexual. “Me afectó mucho en la personal, como te digo soy súper sensible, depre, y autocrítico. Ahí las cosas que me decían desde afuera me las creía. Me enfrenté a cosas oscuras, de estar en el fondo, siento que salí de eso mucho más fuerte“, expresó.

Y más adelante, añadió: “Como te digo aprendí a distanciarme del proyecto Gianluca como proyecto y yo como persona. De ahí viene un poco, es una manera de cuidarse. La gente puede decir muchas cosas y no tienen idea lo que a uno les pasa. Y se les olvida que todos cometemos errores y que uno puede crecer y cambiar“.

Gianluca y la cultura de la cancelación

Posterior a ser denunciado públicamente, este artista sanmiguelino, que se encontraba en su mejor momento musical, pasó a vivir sus peores días como cantante. “Con las redes y todo esto de la cancelación la gente no piensa más allá. Ahora resulta que la gente ve mi nombre y al toque va a comentar algo negativo, sin siquiera pensarlo, solo tirar mierda“, manifestó.

Enseguida, el artista de trap chileno agregó: “No solamente me pasa a mí, es como una cosa cultural que le pasa a otros cantantes y a la gente pública, se olvidan que también somos personas y uno siente“.

Según Gianluca, después de lo ocurrido salió fortalecido. “Toda esta búsqueda como también volver a encontrarme como persona y con el proyecto, y como no estar autoboicotearme, no estar juzgándome, sino que vivir y estar en el presente, darle con todo. A la larga me hace más fuerte y me hace estar preparado para pasar cosas que no es tan previstas“, afirmó.

Nuevo estilo, nueva música

Finalmente, se encuentra optimista ante lo que viene para él. “De repente estuve en un momento que todo iba bien, bien, bien y me llegó un batazo y no puedo fingir que no pasó nada y seguir adelante porque realmente me afectó un montón y es parte de mi vida, y mi carrera está muy conectada con mi vida, pero todo es pa’ mejor. Y la música que se viene es una locura“, cerró.

Vivido lo peor, Gianluca se prepara con todo para su regreso en la escena musical. Ya estrenó su nuevo single Amor de alta costura y planea pronto sacar un LP, para tener una especie de retorno a lo grande. Ahora mezcla sonidos más alternativos e indies, además de que las canciones que lanzará serán tristes y de desamor.