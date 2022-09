Coté López publica nuevo libro y revela qué hará con las ganancias

Esta semana, Coté López anunció en sus redes sociales los detalles del lanzamiento de su nuevo libro, llamado Explicit.

Para eso, utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde ya suma más de dos millones de seguidores. Allí, explicó que a diferencia de su primer libro, este “es un mix. Trae romance, drogas, alcohol, lujuria, sexo, humor“.

Además, la también psicóloga contó qué hará con las ganancias tras las ventas de este libro, que en la práctica es su cuarta publicación.

¿Qué hará Coté López con las ganancias de su libro?

Lo primero que dijo Coté López fue: “«Mi gente hermosa, como ya saben hoy, fue el lanzamiento de mi cuarto libro EXPLICIT !!!!!! lo que no les había dicho es que haré lo mismo que con el primer libro”.

En esa línea, reveló: “Todas las GANANCIAS de este libro serán DONADAS en cajas de alimentos!!!! (para que sepan que estarán ayudando)“.

También, sumó en la red social: “PD: el libro lo vendo ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en mi página web : www.Clobycotelopez.cl o en los módulos ( islas) de Clo. @clobycote Pd: este es un libro independiente no necesitan leer ningún otro libro antes de este, es único“.

La publicación de Coté López no tardó en generar comentarios entre sus seguidores con mensajes como: “Gracias por ser como eres, me gusta tu coherencia, eres lo que dices. ¡Cada día más fans porque eres una real influencia”, “Seca!!!! Aquí una the real fan!”, y “Aparte de ser una ser hermoso y majestuosa. Eres una persona con un enorme corazón que Dios y la vida , te siga bendiciendo”.