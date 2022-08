Vale Roth mostró la increíble casa de su mamá en La Divina Comida

Este sábado tuvo lugar una nueva emisión de La Divina Comida por Chilevisión, con anfitriones de lujo: Vale Roth, Ángel Torres, Kike Faúndez y Piamaría Silva.

Cuando fue el turno de Vale Roth en La Divina Comida, la bailarina recibió a sus colegas en la casa de su mamá, Katya Soracco.

En ese contexto, Vale Roth hizo un tour por el departamento de su mamá en La Divina Comida. Allí, llamó la inmediata atención la decoración del lugar así como los elementos tecnológicos que tienen.

El departamento de la mamá de Vale Roth

En primer lugar, la cerradura de entrada es inteligente. Esta permite entrar al departamente con un código.

Por otro lado, la mamá de Vale Roth colecciona hadas en casa. Además, tiene una gran cantidad de máquinas para ejercitarse en su hogar.

En el departamento mostrado en La Divina Comida, hay una habitación que Vale Roth comparte con su hermana cuando se queda allí a dormir.

Otra cosa que llamó la atención es un sillón para masajes en la habitación de Katya. Este es utilizado a veces por la bailarina. Además, reveló que toca el piano. Ese es su talento secreto. Y en casa de su mamá hay uno que utiliza con frecuencia.

La relación de Vale Roth con su mamá mejoró muchísimo en los últimos tiempos. De hecho, una vez contó a Página 7 que no se llevaban tan bien antes.

“Hubo un tiempo en que yo me alejé, agarré una actitud de cabra chica rebelde. Me perdí lo mejor, porque también no tenía relación con mis hermanos. Yo me echo la culpa todo el rato, pero bueno, ya pasó, y hace dos años que no nos separamos“, dijo en esa oportunidad.