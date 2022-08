Neme arremete con todo contra Alejandra Valle por animación en polémico acto en Valparaíso: "Consulta a un médico psiquiatra..."

Durante la jornada de este sábado se realizaron actos en apoyo al Apruebo en distintos puntos del país.

Uno de ellos fue el de Valparaíso, Apruebo Trasnformar, el cual se convirtió en uno de los más comentados, esto debido a la presentación del grupo musical travesti Las Indetectables, en el que una de las integrantes se metía parte de una bandera chilena de sus partes íntimas.

En este contexto, la animadora de la instancia, Alejandra Valle, ha sido criticada por su rol como conductora, a raíz de sus palabras luego de la “performance”, y en concreto, por no detener el acto en el momento.

“Estamos transmitiendo en vivo por La Voz de los que Sobran, se volvieron locos los bots del Rechazo por el show de “Las Indetectables”, les cuesta entender cualquier cosa que no sea literal, es difícil para ellos los metafórico”, dijo Valle en el lugar.

Entre la ola de críticas, una de ellos fue la de José Antonio Neme, quien a través de su cuenta de Twitter reprochó lo hecho por Valle.

“Si tienes un micrófono en la mano y detectas que se está cometiendo un delito, estás en la obligación de detener el acto de lo contrario te haces cómplice ..y si crees que es una forma artística consulta a un médico siquiatra…” añadió.

El tuit generó miles de likes y retuits en su apoyo, siendo el mismo Neme quien luego haría referencia al delito: “Me aclaran: la figura que transgrede la ley se llama ‘ultraje a la bandera’ gracias @albertoprechtr!”.

Lo declarado por Alejandra Valle tras la polémica presentación

Por su parte, Alejandra Valle compartió un Tweet en el que dijo que “Siento vergüenza y pena” y explicó que no sería parte del evento de este domingo en la tarde en La Cisterna.

“Siento vergüenza y pena. El acto en Valpo fue hermoso en un 98%. 3 mil personas cantando con Quilapayún y Redolés con esperanza en el Apruebo y el futuro que nos abre. Sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré: me bajé hoy de La Cisterna y me autocancelo“, dijo la comunicadora a través de su cuenta de Twitter.