Finalmente lo logró. Naya Fácil obtuvo su licencia de conducir luego de aprobar su examen práctico en su segundo intento.

La noticia no tardó en ser celebrada por la misma influencer en sus redes sociales. En Instagram, Naya Fácil dijo antes de obtener su licencia de conducir: “Voy en camino a uno de los días más importantes de este año. Voy tiritando… voy como si fuera a graduarme o a recibir un título”.

“8 meses luchando por esto, desde enero“, contó. Luego, tras obtener el documento, Naya Fácil celebró: “Oficialmente, tengo mi licencia de conducir. ¡Párenme ahora, poh’!”.

“No es movido, es totalmente legal. Por fin voy a manejar tranquila (…) Esto es muy importante en mi vida, soy adulta gente“, agregó.

El choque a Naya Fácil

Aunque se encontraba completamente feliz, Naya Fácil vivió un incidente vial en plena calle, minutos después de aprobar su examen.

“Conchetu… me acaban de chocar el espejo (…) Venía para acá y el feo culi.. No sé. Me cargan que anden apurados”, reclamó Naya, también a través de su cuenta oficial de Instagram.

También, reveló que el conductor no se detuvo a ayudarla, por lo que pidió ayuda a sus seguidores para solucionar el problema.

“La media inauguración conchetum… Que rabia (…) Ojalá tenga un pésimo día“, cerró la influencer en sus historias de Instagram.

El viernes pasado, Naya Fácil vivió un terrible momento cuando sufrió un accidente automovilístico contra un Carabinero.

En su relato,dijo: “Conchet… la media volá, choqué con un paco”. Luego, Naya Fácil agregó al respecto: “La hue… que me pasa, voy llegando al dentista súper atrasada, después les cuento toda la historia. Ni siquiera alcance a revisar mi auto”.