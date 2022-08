Tras hacerse conocido durante el terremoto del 27F con el video viral en el que mencionaba que faltaban “zafradas”, Víctor Díaz empezó a ser invitado constantemente a la televisión. Y uno de los animadores con quien más compartió, fue Felipe Camiroaga. Incluso, el Halcón de Chicureo le regaló un caballo tras saber lo que le gustaban estos animales.

“Fue el que me trajo mi primer caballo y eso es algo especial (…) Él hizo las gestiones y todavía está en mis manos. Tiene como 17 años más o menos. Cuando estoy con él, me acuerdo de Felipe“, señaló hace un tiempo Zafrada en una entrevista con Página7.

En ese misma ocasión con el medio de espectáculos, el ahora influencer de 20 años, recordó con mucha tristeza el fallecimiento del difunto animador de TVN. “Es un día distinto. En vez de ser un día alegre, yo creo que es un día triste, porque se formó una amistad, un lazo muy bonito con él“, dijo sobre la fecha en la que ocurrió el mortal accidente.

Y una tragedia que Víctor Díaz le marcó de diferentes maneras, ya que también a raíz de la muerte de Felipe Camiroaga, quedó con un trauma.

El trauma de Zafrada

La revelación de este trauma ocurrió en El Discípulo del Chef. Cuando Zafrada y Giovanni Cárdenas bromeaban sobre la posibilidad de viajar juntos a Colombia, ya que en ese momento cocinaban platos de ese país. Fue en ese instante, en el que el joven de 20 años confesó su miedo a viajar en avión.

“Me da miedo volar en avión… He viajado dos veces en avión, fui a Brasil y al norte de Chile. No viví una mala experiencia, pero no es algo que volvería a hacer (…) Me quedó lo que le pasó a Felipe Camiroaga, quedé con un trauma“, expuso Víctor Díaz.

Y finalmente, Zafrada hizo una conclusión al respecto. “Como conocí a Felipe Camiroaga y la historia igual fue complicada, me dejó marcado ese accidente. Desde ese momento prefiero no viajar en avión. Prefiero recorrer Chile, es un país hermoso, lo más lindo que hay”, cerró.