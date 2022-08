Laura Prieto lanzó coqueta confesión sobre sus encuentros con José Luis Repenning

Laura Prieto se integró como panelista a Me Late esta semana. Y en su primera intervención en el programa sacó chispas con una confesión.

Es que mientras hablaban del remezón televisivo del día, después de que José Luis Repenning renunciara a Mega para irse a Canal 13, la uruguaya hizo una llamativa intervención.

Una donde la modelo le terminó lanzando puras flores al periodista, con quien más de una vez se topó en los pasillos de la estación de Vicuña Mackenna.

De hecho, la ex de Julio César Rodríguez contó que, cuando ella iba a grabar algunas escenas para la sección El Muro de Morandé con Compañía, siempre lo veía.

Laura Prieto y su atracción por Repenning

Así, la ahora miembro del panel del espacio de TV+ indicó de entrada que, cuando veía al rostro de noticias, le sucedían varias cosas.

“A mí me pasa algo con Repenning, es que para mí él es uno de los pocos hombres de la televisión que yo lo veo presencialmente y me pone nerviosa, no puedo hablar de corrido”, dijo.

Y agregó que “él tiene algo, tiene una presencia, lo encuentro tan, tan guapo”, confesión que hizo reír a sus compañeros.

Es que justo en estos días el periodista ha hecho noticia luego de que Sergio Rojas filtrara unas juguetonas fotografías desnudo, que habría enviado a una mujer en una alocada noche de chateo.

Unas que la modelo al parecer no había visto, ya que señaló que el reportero le llamaba la atención más allá de lo físico, ya que había “algo en su personalidad tan correcta”.

De esta forma, Laura Prieto declaró todo su amor a José Luis Repenning, quien en los últimos meses se ha convertido en todo un galán de la pantalla chica.