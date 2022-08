Íñigo Urrutia revela que trabaja manteniendo jardines en casas de veraneo

Recordado por trabajar en icónicas teleseries como “Aquelarre” y “Amores de Mercado”, el actor Íñigo Urrutia le dio un giro de 180 grados a su vida. Ya pasaron dos años desde que se mudó al sur de Chile.

El intérprete está viviendo -específicamente- en Catrico, localidad de la comuna de Villarica. Esto queda en la Región de La Araucanía.

Desde allí, Íñigo Urrutia reveló en qué trabaja actualmente. Así lo hizo en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN).

El oficio de Íñigo Urrutia en el sur

Lo primero que dijo Íñigo Urrutia al indicar que trabaja manteniendo jardines es que lo hace con los expertos Álvaro Sánchez y Marcero Kowayeski. A ellos los conoció cuando fueron a arreglar el patio de su casa.

“Quería aprender lo que hacían y así empecé a trabajar con ellos de manera formal”, reveló el actor al mencionado medio.

“Después me alejé porque estuve trabajando en el huerto de avellanos de mi familia como jornalero y retomé hace un mes y medio“, sumó.

Íñigo Urrutia reveló por qué trabaja en esto: “Primero fue por necesidad porque tengo que mantenerme económicamente y segundo porque me parece fascinante cómo Álvaro y Marcelo se relacionan con las flores y las plantas“.

“Aprendí a podar mirando, metiendo las manos a la tierra y consultando libros de botánica, flora nativa, plantas y flores. Tengo 14, pero es un mundo tan vasto que no voy a terminar nunca de aprender. Veo plantas que no conozco, le saco fotos y se las mando a Álvaro para preguntarle“, agregó.

Sobre la actuación, reveló que no quiere dejarla. De hecho, hará un taller de teatro en Villarica, “pero por ahora no tengo intenciones de volver a Santiago, así que me estoy haciendo una vida acá”.