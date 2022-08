Filtran picante encuentro entre Mauricio Isla y Thati Lira

Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esa teoría parece haberse cumplido una vez más, esta vez entre Mauricio Isla y Thati Lira, luego que se filtraran detalles de un encuentro que habría tenido lugar entre ambos.

Ya pasaron varios días desde que fue confirmada la separación de Mauricio Isla y Thati Lira. Sin embargo, ninguno de los dos amplió los detalles de la ruptura, pese a rumores que hablaron de celos de la brasileña como las posibles causas.

También, circularon especulaciones que hablaron de supuestos problemas personales del Huaso con una de sus hijas.

El nuevo encuentro de Mauricio Isla y Thati Lira

Ahora, ambos fueron tema de conversación en el programa de farándula, Zona de Estrellas. Allí, hablaron de un supuesto encuentro entre ambos.

Fue Raquel Argandoña quien dio a conocer los detalles del “remember” que habría tenido el futbolista con la ex participante de Aquí se Baila.

“El jueves pasado Thati Lira cumplió 40 años y lo celebró en el Bar Alonso. Después un grupo se fueron a Amanda y adivinen quién estaba ahí…“, partió Raquel Argandoña.

En esa línea continuó: “Todos decían que Thati Lira había peleado con Mauricio Isla. No es así. Adivinen, ¿Quién la estaba esperando en el vip? Mauricio Isla“.

“Les importó nada que los conocidos que estaban ahí los vieran, demostraron su amor. Incluso, andaban vestidos casi iguales, con esas tonalidades color pastel. Yo creo que volvieron, a menos que haya sido un touch and go que no creo”, sumó en pleno programa.

Cabe acotar que ni el Huaso ni la brasileña se habían pronunciado públicamente para negar o confirmar la información.