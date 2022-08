José “Pepe” Soza y su distancia con las teleseries nacionales: “me han tenido castigado por 10 años”

El reconocido intérprete de icónicas teleseries como Romané y Pampa Ilusión, José “Pepe” Soza, entregó detalles sobre su distancia con el área dramática televisiva, explicando las razones de su lejanía.

La última aparición del actor en una teleserie fue en 2019, en la producción Amor a la Catalán de Canal 13, en la cual participó con un rol secundario.

“He estado haciendo cine, afortunadamente hice unas tres películas este tiempo, ahora voy a realizar una en Isla Negra, así que eso es importante, ya que he realizado poco cine durante mi vida teatral, pero es una expresión que me gusta mucho y me interesa”, contó Soza a Página 7.

Su distancia de las teleseries

”Siempre me ha gustado ese género, y me he sentido satisfecho cómo he enfrentado los personajes”, explicó.

Asimismo, Pepe Soza agregó que “cuando le puse una demanda a TVN porque me habían echado por viejo, me castigaron, me han tenido castigado por 10 años, me refiero a los productores de las teleseries (…) me dolió”.

“Lo que más me ha dolido es la separación con el elenco, con mis compañeros, ya que nosotros trabajábamos muy unidos en proyectos importantes en los 80 y 90″, añadió.

Sin embargo, Soza agradece que se hayan vuelto a emitir algunas de teleseries en las que aparece. “Afortunadamente, ahora las han repetido tanto, y es satisfactorio sentir que el público y esta generación valoren tanto esos trabajos”, reveló el José Soza.