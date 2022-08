“Vamos a quemarle el circo”: Marcianeke amenaza con todo a Tony Caluga por millonaria demanda

No le gustó para nada que lo expusieran. Y menos que le entablaran una acción legal. Por eso, Marcianeke reaccionó con todo y más.

Es que el cantante fue demandado por el circo de Tony Caluga por dejarlos plantados con dos shows que habían acordado en el lugar.

Una situación que hizo que el representante del espectáculo, Abraham Lillo, decidiera pedirle una compensación de 175 millones de pesos.

Sobre todo luego de que el mánager del intérprete les enviara un audio que no fue en los mejores términos. “Lo podemos cuadrar, pero me voy a demorar, porque usted no cumplió su parte, no lo solucionamos entre nosotros, fue a la tele, así que le voy a pagar, pero bajo los términos míos”, les dijo.

Marcianeke contra el circo

Ante este panorama, el mandamás circense replicó que “yo no iba a hacer nada al final, pero después de ese comentario decidí hacer la demanda, porque encontré que era una burla”.

Una situación que se conoció hace unos días y de la que el artista habló en un live desde su cuenta de Instagram, donde ironizó amenazante con el tema.

“Vamos a volver a Chile a quemarle el circo al Tony Caluga, esa hue… fue puro show, el abogado le va hacer tapita”, lanzó sin problemas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨CachaguaRealityy✨ (@cachaguarealityy)

De esta forma, Marcianeke dejó claro que no se quedará tranquilo con la demanda que interpusieron en su contra y que incluso podría responder de la peor forma. ¿Será tan así?