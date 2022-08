Los últimos días de Nacho Román en El Discípulo del Chef no han sido los mejores. Además de que se quejó abiertamente por un aparato para cocinar que no funcionaba, no ha gozado de una buena convivencia con su mentor en el programa. De hecho, en el penúltimo episodio, tuvo un tenso cruce con Ennio Carota.

En esta discusión con su mentor en El Discípulo del Chef, el exfinalista de MasterChef dejó en evidencia su mala relación con el gourmet italiano, quien lo había acusado de hacer todo a su manera. Un encontrón entre pupilo y maestro, al que se le siguió la sorpresiva ausencia de Román en el último episodio del programa culinario de Chilevisión.

“Nacho Román se inmoló y voluntariamente se propuso para ser el próximo nominado en el capítulo de eliminación. Pero veo que no está acá“, anunció de entrada Emilia Daiber. A la que se le sumó el mismo Carota: “No me avisó, no he tenido contacto de ningún tipo, lo mejor sería llamarlo. Quiero hacerlo para ver qué pasa, porque hay un compromiso“.

Ante lo sorprendido que estaba el mentor de Nacho Román, la conductora del programa comentó lo compleja que era la situación. “Ese compromiso se tiene que tomar a fondo y a pecho, porque las irresponsabilidades en el programa pueden costar muy caro. Esperamos que no le haya pasado nada grave“, afirmó.

La drástica decisión en contra de Nacho Román

Más adelante se vio como el chef italiano intentaba contactar a su discípulo, pero este no le contestaba. Finalmente, Ennio Carota se molestó y decidió tomar una drástica decisión ante la ausencia de Román. Su no asistencia al programa, provocó que su mentor en El Discípulo del Chef anunciara fuertes sanciones en su contra.

“Está nominado. Una más que falte en mi equipo, se va para la casa. Tengo la impresión de que no está comprometido, porque tampoco me avisó, he tratado de llamarlo, pero ni me contestó el teléfono“, advirtió Carota, antes de que se cambiara de tema en el espacio de cocina de Chilevisión.