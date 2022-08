Kel Calderón y Edmundo Varas: destapan detalles del juvenil romance que remeció a farandulandia

Kel Calderón y Edmundo Varas habrían vivido un juvenil romance. Uno que remeció a los paneles faranduleros y sigue haciéndolo hasta el día de hoy.

Es que el affaire fue sacado a colación en Me Late Prime, donde no sólo hablaron respecto a cómo se habría iniciado, sino que entregaron sabrosos detalles.

Todo partió por la vuelta a la palestra del chico reality, quien es muy amigo del periodista Sergio Rojas. Y él mismo fue quien habló al respecto en el espacio de TV+.

“Edmundo sí le dio besos a Kel”, lanzó de entrada el reportero, dejando de lo más curiosos al resto de sus compañeros, que le pidieron que desclasificara todo.

Kel Calderón y su relación con Edmundo Varas

Así, Rojas siguió destapando antecedentes. “¿Te acuerdas una vez que la Raquel mamá contó que la Kel tenía un póster en su pieza de Edmundo, cuando había salido del reality?”, le dijo a Daniel Fuenzalida.

Entonces, el periodista, indicó que Edmundo le había dicho sobre la influencer que “yo le di besos a la Kel… sí, nosotros nos besamos, es más, pregúntale a Raquel si se acuerda cuando me mandaba chocolates”.

Y agregó que “ella hizo el gancho, ella fue la que hizo el gancho para que Edmundo conociera a su hija y para que finalmente se besaran”.

No obstante, la relación no prosperó. Y Sergio lanzó una teoría desde el panel: “jamás la Kel iba a andar con Edmundo, porque ella es arribista”.

De esta forma, pese a que han pasado los años, la relación de Kel Calderón y de Edmundo Varas todavía es recordada por algunos. Incluso, pese a que no se convirtió en nada más que un touch and go adolescente.