Julio César Herrera habló de su rol como Freddy en Betty la Fea: “Se las ingeniaba para ser feliz”

Este lunes 22 de agosto vuelve a las pantallas de Canal 13, a las 14:30 horas específicamente, la emblemática y exitosa teleserie colombiana Yo soy Betty, la Fea. Y uno de los personajes más queridos e inolvidables de la producción fue Freddy, el mensajero de Ecomoda. Este fue interpretado por Julio César Herrera.

“Uno se pone feliz con la recepción de la gente que todavía, 23 años después, sigue viendo Betty la Fea“. Así lo dice quien interpretó a Freddy en la pantalla chica.

“Me hace sentir muy contento que la gente siga hablando de los personajes y que sigan saliendo memes o las escenas se queden grabadas“, destaca el actor. También, agrega que “agradezco mucho haberme encontrado con un grupo de trabajo maravilloso. No sólo mis compañeros de actuación, sino también todos los que estuvieron detrás. Fue un bonito accidente del universo”.

¿Cuál es el secreto del éxito de Betty la Fea?

El actor que interpretó a Freddy en Betty la Fea considera que “esta novela tocó las fibras de cada uno de nosotros. Fernando Gaitán (guionista) tocó una historia universal que en su momento hizo un llamado fuerte a que no nos preocupáramos por la estética”.

En esa línea, sumó: “Tocó, además, esa fibra de la calle, de la gente de estrato medio-bajo. De esas historias que hoy por hoy la gente siente el interés de ver la manera en que nos tratábamos hace más de 20 años. Con homofobia, acoso laboral, un papá que todavía domina a la hija y no la deja salir de noche y mujeres teniendo aspiraciones de belleza que el feminismo ya se ha replanteado”.

El rol del actor

Acerca de su rol en específico en la telenovela, Julio César desclasifica que “cuando me hablaron de este personaje, me llamaron y me dijeron las características del personaje. Yo tenía que hacer una propuesta de no más de tres minutos como casting”.

“Lo único que me dijeron es que Freddy era el mensajero de la empresa que se cree dueño de la misma. Entonces, en base a eso, organicé mi casting y recuerdo que llegué en la mano con un resumen de ‘La Odisea’ respetuosamente abreviada. Y empecé a leérsela a una chica por teléfono sobre cómo yo me había instruido alrededor de ‘La Odisea’, ostentando mucha sabiduría, y ella terminaba rendida a mis pies. Pura habladuría de ‘carreta’, algo que hoy en Colombia se llama el ‘rebusque’, que es cómo las personas de bajos recursos se las ingenian para ‘mamarle gallo’ a los problemas de la vida y estar felices. Y Freddy era así, él se las ingeniaba para ser feliz y no estar preocupado llenándose de problemas, porque la clase baja no tiene tiempo para la depresión, la tristeza y la ansiedad. Sólo quieren salir adelante”, sentencia.

En torno al impacto que hasta la actualidad tiene su personaje, el intérprete colombiano relata que “uno siempre como actor quiere hacer el papel de su vida, y a mí me tocó hacer de Freddy en Betty la Fea“.

“Aunque yo me pusiera bravo con eso, ahí va a estar toda mi vida. Yo, modestia aparte, creo que he hecho mejores papeles que Freddy, pero el cariño de la gente está ahí, y lo aprecio, lo valoro y está en mi corazón”, suma.

El actor asegura que “cuando me dan muestras de cariño en la calle es muy bonito. Ayer, por ejemplo, estaba pagando mi aparcadero en un centro comercial y una niña de 15 años estaba muy emocionada de verme, empezó a reírse nerviosamente y me dio las gracias porque se divertía muchísimo. Por eso doy gracias a la vida por este maravilloso accidente”.

La relación de Julio César Herrera con Chile

Por otra parte, el actor rememora que “recuerdo que fui en esa época a un programa que hacía Cecilia Bolocco (‘Viva el lunes’). Ese día estaban Don Francisco, ‘Superman’ Vargas y yo. Recuerdo que sólo fui del hotel al estudio y del estudio al hotel, en cambio mi esposa estuvo hace tres o cuatro años en Chile porque actuaba en la serie de Celia Cruz, y tuvo la fortuna de que le dieron varias vueltas y pudo disfrutar de Santiago”.

“Lastimosamente, la única otra vez que he estado en Chile fue cuando mi avión, que iba a Buenos Aires, me tuvo en el aeropuerto como tres horas. En ese sentido, me encantaría regresar, porque mucha gente de Chile me escribe y me hablan incluso desde ciudades como Iquique. Creo que conozco más a la gente de Chile que al país”, indica.

Freddy invita a ver esta nueva emisión de Yo soy Betty, la Fea por Canal 13. “Les deseo que disfruten mucho la novela como siempre. Que se diviertan y pasen un rato relajado como hace 20 años. Cuando la gente se sentaba a ver una serie encontrando esos consensos familiares. Esa costumbre de decidir qué ver entre todos y no cada uno en su aparato”, precisa.

Yo soy Betty, la Fea ya cuenta con su sitio en 13.cl. Desde el lunes se podrá ver a las 14:30 horas en las pantallas de Canal 13.