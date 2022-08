“Yo lo quería muchísimo…”: Carla Ballero aclara su relación con Felipe Camiroaga y entrega detalles de particular gesto por parte del animador

Durante una nueva emisión de Me Late Prime, la reciente invitada del espacio, Carla Ballero entregó detalles sobre las especulaciones que existen en el mundo de la farándula, relacionadas con un supuesto vínculo amoroso, protagonizado con el fallecido animador, Felipe Camiroaga.

En el programa, la ex Morandé con Compañía explicó que “yo lo quería muchísimo, pero quiero aclarar que nunca tuve una relación con él. Se había dicho, pero nada que ver, jamás, nada, de verdad. Teníamos la mejor onda“.

Además, reveló que el fallecido animador de TVN siempre que podía “apadrinaba” a sus amigas más cercanas, les entregaba apoyo. En este contexto, Ballero recordó un particular hecho que protagonizó junto a Felipe.

La revelación de Carla Ballero

“Esto siempre lo he contado. Él me ayudó, por ejemplo, con el primer departamento que me compré. Felipe me puso una plata que me faltaba. Yo la tenía, pero la había prestado, y no me la devolvían. Tenía que hacerlo”, contó.

“Yo era muy organizada y súper ordenada económicamente, entonces cuando me estresé muchísimo, él cachó, lo conversamos y me dijo: ‘No te preocupes, yo te la paso’. Ni me preguntó nada”, explicó.

Además, dentro de la conversación también aprovechó el momento y se desahogó, revelando cómo le afectó la noticia de su muerte.

“Felipe había estado en nuestra casa unas semanas antes del accidente. Nos habíamos estado juntando muy seguido, entonces nos tocó como heavy”, sentenció Ballero.