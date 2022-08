¿Pelluco o Rodolfo? Respaldo de Álvaro Rudolphy al Rechazo desata ola de memes y comentarios

“Necesitamos una Constitución que convoque y reúna a una gran mayoría de chilenos”, dice la carta firmada por 104 personalidades del arte, la ciencia, la academia y la política, en la que expresan su respaldo a la opción Rechazo del plebiscito de salida. También firmó el actor Álvaro Rudolphy, lo que desató una ola de memes y comentarios en redes sociales.

Una de las imágenes más recurrentes fue la actuación protagónica de Rudolphy que realizó en 2001 en la teleserie Amores de Mercado. En ella interpretó a los gemelos Pedro “Pelluco” Solís y Rodolfo Ruttenmeyer.

El primero tenía un origen humilde y conquistó al público por su simpatía, mientras que el segundo tuvo una vida acomodada tras ser separado de su familia y se caracterizaba por su personalidad fría y formal.

Si bien el senador Luciano Cruz-Coke, quien fue el villano de la ficción de TVN, era el foco de los memes asociados a su personaje, en esta ocasión fue “Pelluco” el aludido en los chistes de redes sociales. Y es que algunos usuarios no perdonaron que Álvaro Rudolphy se sumara a la opción Rechazo.

Tampoco faltaron las comparaciones con otros actores contemporáneos como Alfredo Castro, quien ha manifestado su respaldo a la opción Apruebo. De todos modos, Rudolphy también tuvo mensajes de respaldo de los adherentes a la opción contraria a la nueva Constitución.

De todos modos, el actor se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter.

Cuando me equivoco, reconozco, aunque nadie se haya dado cuenta. Esta vez, me equivoqué con Álvaro Rudolphy (actorazo). Había dicho q faltaba que saliera el Peyuco y el Chingao para potenciar el Apruebo y resulta que Rudolphy va por el rechazo. Me desayuné. Bien por ese valiente!

— NICO RECHANNEL. #ResistenciaPatriota 🇨🇱💚🎵🐕🥂 (@Nico2021cl) August 14, 2022