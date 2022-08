Vale Roth y Alexis Sánchez: ¿Cómo fue el escándalo sexual que hizo que la bailarina odiara al futbolista?

Durante los últimos días Alexis Sánchez hizo noticia en su llegada al Olympique de Marsella. Y ese hecho reflotó un antiguo escándalo sexual con Vale Roth.

Todo partió porque el futbolista declaró a su arribo al club francés que “el recibimiento fue muy lindo. Siempre que voy fuera de Chile me quieren mucho, en Chile a veces no es así, se critica más al local. Hacer patria afuera es muy emocionante y muy lindo”.

Esos dichos hicieron que en Twitter explotara. Y que varios se acordaran por qué el Niño Maravilla no era tan profeta en su tierra, aludiendo a que era por su historia con la bailarina.

Una relación que el año 2011 llenó portadas cuando ella acusó que el delantero la habría grabado sin su consentimiento mientras intimaban.

Vale Roth y su rabia con Alexis Sánchez

Así, los programas faranduleros de la época se dieron un festín. Y revelaron cómo habrían sido los hechos.

Resulta que Vale fue invitada a un after al departamento del deportista. “Me pesqué un taxi y fui para allá… fuimos a la pieza, pasaron cosas. Después estaba en la ducha, era la mañana y Alexis no me dejaba salir. Y cuando entró al baño me tiró a la cama”, contó la joven, que en ese entonces tenía 20 años, a SQP.

Agregó que “ahí, en la situación, escucho el ruido, el clóset… seguimos y escucho un ruido más notorio… abro la puerta y dos hombres ahí en el clóset. Y él sabía, por algo me tiró a la cama… Era todo tan cuático”.

ella se levanta a ver que pasaba ahí dentro y se encuentra con dos hombres que estaban grabando todo su momento íntimo junto a alexis. la ira y furia de vale al ver eso es comprensible al darse cuenta de que alguien te esté grabando sin tu consentimiento: pic.twitter.com/3G2PpBU1rC — tía marak ✨ (@tia_marak) February 17, 2021

Vale comentó entonces que lo “traté mal porque me sentí pasada a llevar”. Una historia que reflotó el año 2015 el diario británico Daily Star, donde ella declaró que “quizás Alexis piensa que es divertido filmar a una mujer cuando está haciendo el amor con él, pero apuesto que estaría furioso si alguien lo hiciera con su madre o su hermana”.

Una nota que generó que el ídolo de La Roja enviase un comunicado a los medios: “Esa historia es FALSA. Nunca en mi vida le falté el respeto, ni a esa persona ni a ninguna otra mujer. Les pido a todos que consideren mi trayectoria y la de la señorita que inventó la historia, y saquen sus propias conclusiones. Ésta es la primera y última vez que voy a referirme a este tema”.

El escándalo que reflotó sin querer

No obstante, y para pesar de Sánchez, ésta no fue la última vez que se habló del escándalo. Y varias veces su nombre sigue siendo relacionado al de Valentina.

Tal como pasó en su arribo a su nuevo equipo, donde Twitter se llenó de mensajes en apoyo de la ex Calle 7.

Por eso, Roth habló nuevamente. Y lo hizo cuando sus seguidores le mencionaron en Instagram que era Trending Topic.

“Igual eso pasó hace 11 años, yo trato de dar vuelta la página al toque en todo. No lo olvido nica… y no lo voy a perdonar jamás, es una maric… lo que hizo”, tratando al futbolista de “el innombrable ridículo”.

De esta forma, Vale Roth y Alexis Sánchez volvieron a ser noticia juntos tras recordarse esta historia farandulera que, para muchos, se convirtió en uno de los más impactantes escándalos de la prensa rosa.