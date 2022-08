Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán y su vida privada sigue causando revuelo. Y es que hace poco más de un mes se habrían filtrado unas imágenes en las que se podía ver al futbolista junto a una mujer, lo que abrió la especulaciones en el mundo del espectáculo.

Con el tiempo, la prensa de espectáculo internacional comenzó a agregar detalles a las especulaciones, tales como que su novia habría sido la razón de separación del futbolista y Shakira, y que los hijos de la pareja ya habrían conocido a la supuesta mujer en cuestión.

¿Quién sería la nueva pareja de Piqué?

Según información proporcionada por The Sun, la mujer se trataría de una estudiante de publicidad de 23 años, identificada como Clara Chia Marti. En este contexto, un nuevo dato se suma a la vida personal del deportista, y es que según medios extranjeros, Gerard Piqué ya le habría presentado a sus padres a Clara como su novia oficial.

Según lo que reveló con el programa de YouTube, Chisme No Like, el futbolista “se la presentó a los padres ya, el problema es que los padres de él viven… Shakira vive en una casa, está la piscina y después está la casa de los padres de Piqué. Entonces Shakira quiere construir un muro para no ver a los suegros y tapar a Clara”.

En tanto, Clara Chia Marti se ha mantenido lejos de los medios, cerrando sus redes sociales.