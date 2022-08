Priscilla Vargas revela por qué terminó “Aquí somos todos”: “Ahora tenemos otra realidad”

Tras cinco meses de emisión y casi 600 episodios, Aquí somos todos llega a su fin el viernes 19 de agosto. El programa que se convirtió el primero conducido por Priscilla Vargas en Canal 13 tiene los días contados. Aún así la periodista que previamente estuvo en Mega por 20 años y que cambió la prensa por la animación, está esperanzada en lo que vendrá.

Anteriormente, Canal 13, había dado las razones del cierre de Aquí somos todos en un comunicado. “Lamentablemente, en los tiempos de hoy, mantener un programa franjeado en vivo y de estas características, por ahora, no se hace viable“, decía el texto. Una declaración que Priscilla secundó en una entrevista con LUN.

“La situación económica es distinta. Y una está en una máquina televisiva donde tiene que entender que el objetivo de la televisión, más allá de las buenas intenciones. Ahora tenemos otra realidad“, explicó la experiodista de Mega.

Sin embargo, a pesar del fin de su programa, Priscilla está feliz porque hay grandes planes para ella. “Hay un proyecto súper importante del canal en el que estoy contemplada y eso me tiene súper tranquila. Durante estos meses me he preparado para otros proyecto y en Aquí somos todos tuve una verdadera escuela de humanidad en la televisión“, comentó.

No se arrepiente de su salida de Mega

La conductora de Aquí somos todos además contó cómo entiende la dinámica de la televisión. “Cuando estaba en Mega sabía que lo único que dura eternamente es prensa, lo único que mantiene cierta estabilidad. Prensa no se acaba“, afirmó.

Y luego agregó: “Todo los programas tienen una fecha de caducidad. Los canales se van adaptando a la realidad y a lo que quiere la audiencia, y ahí uno se puede perder, es muy claro“.

Sin olvidar, que a pesar de que perdió la estabilidad que tenía en Meganoticias, no se retracta de haberse cambiado de canal. “No me he arrepentido ni un segundo de la decisión que tomé. Veo el lado positivo. Cuando una toma una decisión tiene que tener súper claro que, a veces, existen obstáculos o riesgos. En estos cinco meses crecí mucho“, aseguró.

Finalmente, sacó una conclusión de lo que ha aprendido y de las nuevas experiencias que ha tenido en Canal 13. “Me costó desmarcarme del periodismo objetivo, duro, donde una pasa de noticia de noticia en noticia. Acá me involucré en los casos. El programa permitió que la gente viera como soy y eso es un privilegio“, cerró.