Pablo Rojas es el gran ganador de “The Voice Chile”: revive acá su noche triunfal

En la noche del miércoles 3 de junio, Pablo Rojas se coronó como el vencedor de la primera temporada de The Voice Chile. El cantante curicano logró consagrarse en la gran final del programa de Chilevisión, tras lograr el 45,6% de los votos entre los cuatro participantes de la gran final.

Último episodio del espacio de talentos musicales, que estuvo lleno de emociones y de nuevas noticias sobre lo que vendrá a futuro. Unos que aprovecharon de realizar anuncio durante la gran final, fueron los artistas cubanos del grupo Gente de Zona, quienes contaron que grabarán una canción con los 35 participantes de su equipo.

El paso a paso de Pablo Rojas para triunfar

Y fue precisamente, uno de estos 35 participantes del team Gente de Zona, Pablo Rojas, quien se proclamó como el gran ganador de la final The Voice Chile. El joven curicano interpretó primero, junto a los artistas cubanos, el hit Vivir mi vida, en el que también colaboró Thayz Torres, con quien se disputaba el pase a la gran final.

El silencio negro de la noche

Posteriormente, el cantante curicano interpretó la canción con la que logró clasificar al programa de talentos musicales. El silencio de la noche, de Alexander Pires, fue el tema que eligió en la final de The Voice Chile para ir en búsqueda de la gloria que tanto buscaba. Una canción con la que logró llevarse los aplausos del jurado, del público y también el 45,6% de los votos de los televidentes.

Desde Curicó para todo Chile

Previo a que Julian Elfenbein anunciara al vencedor de la primera temporada de The Voice Chile, el animador recordó cuáles eran los premios en disputa. En el caso del segundo lugar, eran cinco millones de pesos. Mientras que, para el ganador, Pablo Rojas, el premio eran 15 millones de pesos, un auto MG ZX y un contrato con Universal Music.

Las palabras de Pablo Rojas en el backstage tras el triunfo

Tras el cierre del programa, el joven curicano fue entrevistado por Juan Pablo Queraltó, mientras apenas podía contener su emoción. “No sé cómo puedo mantenerme de pie en este momento. Son muchas emociones dentro de mí. Desde pasar a estar muy mal en mi pieza solo a oscuras, soñando que un día así pudiera llegar y finalmente llegó“, expresó.

Y luego Pablo Rojas añadió: “Sé que queda mucho trabajo por delante y lo quiero hacer. Quiero trabajar todo lo posible porque a mí me encanta la música. Quiero vivir de la música. Quiero ser parte de la historia de la música. Ese es mi objetivo”.

El cantante curicano que en el momento estaba acompañado por su polola, su hermano, sus primos y muchos otros familiares, agradeció a sus padres por su apoyo.

“Mi familia me ha estado apoyando desde el primero momento. A pesar de que hemos pasado muchas cosas, siempre ellos han estado conmigo, me han ayudado. Me han apoyado. En la U. por ejemplo, me han pagado el arriendo. Los padres hacen eso, ¿cierto? Y cuando no hubo más oportunidades, me tuve que salir, a trabajar, y ellos estuvieron apoyándome. Dándome el empujón necesario“, afirmó.

Finalmente, Pablo Rojas dio a conocer que sacará nuevas canciones, que se sumarán a los que tenía antes de hacerse conocido. Y es que previo a llegar a The Voice Chile, había sacado el sencillo y el videoclip de Me Amarraste.