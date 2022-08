Ignacia Baeza pensó que la echarían de la tele tras revelar su relación con Florencia Eluchans

Ignacia Baeza se encuentra en una exitosa etapa de su carrera al ser parte del elenco de la telenovela, La ley de Baltazar. En ella, la actriz interpreta a Sofía Mondaca, un papel con el que ha vuelto a sonar entre los televidentes. Un momento de fama, que ella en algún instante llegó a creer que nunca más iba a vivir tras revelar su relación con Florencia Eluchans.

La actriz de Mega pensó que después de haber hecho público su romance homosexual con la escritora, nunca más le darían un trabajo en la televisión. Algo que conversó en un extenso live con Pancho Saavedra, donde dio a conocer este temor que tuvo por mucho tiempo.

“Siento que no guarde un secreto porque yo tampoco lo sabía. El estar con una mujer, que sería mi gran cambio de vida, yo no lo sabía entonces no fue un secreto. Yo me di cuenta cuando se despertó en mí ya más adulta cuando me relacioné con la que es mi pareja hoy”, dijo Ignacia en conversación con el rostro de Canal 13.

Pasó miedo y tuvo que hablar con un terapeuta

En la ocasión, incluso contó que antes hacer pública su relación con Eluchans, habló con su terapeuta. “Haciéndome análisis con psicólogos y hablando del tema, estaba ahí, estaba guardado, yo estaba formateada de alguna manera“, reflexionó. Una etapa de su vida, en la que tuvo mucho temor de perder su carrera en la televisión.

“Pensé que nunca nadie más me iba a llamar, qué pena. Yo creo que eso ya no puede pasar, quiero pensar que eso ya no pasa (…) Soy la misma Ignacia, la misma actriz, la misma mamá, la misma amiga y más feliz”, afirmó. Y de esa manera, concluyó que a pesar de encontrarse en un tipo de relación distinta a las anteriores, sigue siendo la misma persona.