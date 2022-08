Faryd García habla de su eliminación de “El Discípulo del Chef”: “Estuve con depresión”

El pasado fin de semana se estrenó la nueva temporada de El Discípulo del Chef, un episodio que sorprendió a los televidentes con la inesperada eliminación de Faryd García. Y es que este joven cocinero, venía del ser el ganador de MasterChef. Pero esto no le sirvió de nada ante la decisión de Yann Yvin de despedirlo del programa.

Cuando Faryd fue notificado de su eliminación del programa de cocina de Chilevisión, no pudo ocultar su decepción y la pena por no seguir adelante en el espacio con su deseo de poner su propio restaurante. Lloró y tuvo que ser consolado por el chef Sergi Arola, el líder de su equipo.

“Me siento decepcionado de mí mismo, decepcioné a gente que tengo atrás. Mi primer sueño fue tener una casa, que gracias a Dios la tengo. Ahora es tener un restorán a mi nombre, que es lo último. Lo tenía aquí en mis manos y lo perdí por una palta“, expuso el joven amante de la cocina en el programa.

Su salida de El discípulo del Chef fue tan bullada en las redes sociales, como lamentada por Faryd a solas. El joven no dudó en mostrar su pena haberse ido antes de lo esperado. “Quiero darles las gracias a todos por el apoyo, el cariño que me entregaron por las redes. Pucha, fue un capítulo difícil, la verdad que no me esperaba haberme ido tan luego“, afirmó.

Aseguró que estuvo con depresión

E incluso, a través de su stories en Instagram, Faryd también aseguró que lo pasó muy mal tras su eliminación del programa de cocina de Chilevisión. “Quedé para la escoba, como se podría decir. Estuve como una semana más o menos con depresión, ya pasó eso sí“, contó el ganador de MasterChef.

Sin embargo, a pesar de la tristeza que tiene por su temprana salida de El Discípulo del Chef, nunca bajará los brazos. “Pero, obviamente, tienen que acordarse de que los caminos tienen tropiezos y son cosas que pasan, eso te fortalece. Obviamente no lo voy a dejar ahí, algún día voy a tener mi restaurante, vamos a pelear por eso“, expresó.

Sin olvidar, que ya avisó que si puede regresar al programa, lo hará. “Si se da la oportunidad de volver a El Discípulo del Chef ténganlo por seguro que ahí estaré“, cerró.