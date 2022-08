Durmió en Plaza de Armas: Yolanda Sultana entregó detalles sobre su difícil llegada a Santiago

Durante un nuevo episodio de Te Paso a Buscar, Yolanda Sultana, la Tía Yoli, entregó potentes revelaciones sobre su vida en el pasado.

En concreto, la astróloga confesó que los 17 años tomó un tren hacia Santiago, sin embargo, en el momento no tenía dinero por lo que tuvo dormir en la Plaza de Armas.

“Dormí dos o tres noches (en la Plaza de Armas) hasta que encontré el diario y me fui donde don Raúl Galdames en la calle Alcántara y fui asesora del hogar”, reveló la mentalista al líder del espacio Pancho Saavedra.

“Compré el diario, asesora del hogar, listo. Cama, comida, agua, luz, agua caliente y sueldo, pero yo le dije: ‘Vengo por un par de días no más’, y por qué me dijeron, respondí: ‘Porque resulta que este no es mi oficio, yo quiero ser grande'”, contó.

Asimismo, Yolanda Sultana explicó sus razones para establecerse en Santiago, mencionó: “Porque realmente yo quería seguir el ejemplo de mis padres que llegaron de la guerra y ellos surgieron”.

“No quería ser prostituta, ni drogadicta, ni borracha, yo quería ganarme el pan del día (…) Yo quería ayudar a mi pueblo”, sumó la Tía Yoli.

Revisa parte del capítulo en el siguiente enlace.