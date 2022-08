Mon Laferte criticó con dureza a “Rojo” tras recordar su paso por TVN: “Eran unos explotadores”

Mon Laferte empezó a hacerse conocida nacionalmente en el programa Rojo fama contra fama. Fue en ese show de talentos musicales de TVN, donde, debido a su destacada participación, logra consolidarse como una cantante estable del espacio televisivo, y también, a su vez, pudo grabar su exitoso primer álbum en solitario, La chica de Rojo.

Sin embargo, esos cincos años en Rojo, no le generan precisamente buenos recuerdos a la artista nacional. En conversación con el youtuber Roberto MTZ, Mon Laferte contó sobre cómo fue su paso por el show de talentos de Televisión Nacional de Chile, y también sobre lo complejo que fue poder salirse de ese programa.

Aún cuando todo comenzó bien. “Hubo un tiempo en el que me daba mucha vergüenza que la gente viera mis videos de cuando estaba en el programa. Y ahora los veo y me cago de la risa. Ahí unas cosas espantosas que hice, pero, estaba bien, era cool (…) Estaba muy chica y estaba ahí, echándole ganas. Era lo mejor que podía hacer en ese momento”, contó cantante chilena.

Sus cuestionamientos al extinto programa de TVN

Pero después, vino la crítica a Rojo. “Eran unos explotadores de mierda (…) Entrabas a competir y luego como que contrataban a los cinco ganadores. Pero te pagaban nada y te tenían ahí como sentada sin hacer nada. Nomás para que estuvieras ahí. De repente te pinchaba la cámara y a veces te ponían a cantar. Pero eran unos explotadores”, afirmó.

Luego, la artista nacional pasó a explicar cómo funcionaba el programa de TVN. “De la primera generación ganaban cinco, y esos cinco se quedaban ahí. Pero eran parte casi de la escenografía (…) Éramos un árbol ahí. Y venía otra generación que competía“, detalló.

Posteriormente, Laferte volvió a insistir con sus cuestionamientos al show de talentos musicales. “Cuando la nueva generación venía y cantaba Juanita, de repente me pinchaban la cara, así como ‘¿que estará cantando bien o no?’, y a veces me hacían cantar, y a veces conducir, lo que sea. Cualquiera sea la idiotez que se les ocurriera teníamos que estar ahí“, relató.

Considera que fue su juventud lo que le jugó en contra

La cantante chilena que reside en México, dijo que cuando llegó a Rojo, era muy joven para entender cómo funcionaba todo. “Entré a los 18 años ahí y estaba muy morrita. Para mí la tele era como todo en ese momento. Era como lo máximo a lo que podía aspirar en la vida. Entonces yo quería estar ahí”, explicó

No obstante, después añadió: “Y pierdes un poco la perspectiva. Porque yo quería estar ahí, porque quería cantar y grabar un disco. Pero una vez que estás ahí no te das cuenta muy bien que está pasando”. Y tras ello, vino el difícil proceso que fue salirse del programa de TVN, a causa del contrato que tenía con el canal.

Su trabada salida de Rojo

“Me costó salirme. Duré cinco años en ese programa. Claro, los dos primeros años yo quería estar ahí y estaba feliz. Pero después fue como ‘eh, creo que ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir’. Y ellos eran como ‘eh, aquí dicen que no te puedes ir’ (…) No pagué una multa. Tuvimos ahí unos abogados, unas conversaciones y todo“, declaró.

Finalmente, sus últimos días en Rojo los pasó con susto e incluso mencionó que personas y situaciones del programa parecían turbias. “Aparte yo era súper chica, no entendía nada, tenía miedo… Hay una historia turbia ahí. Habían personajes ahí medios turbios y cosas medio feas“, concluyó.