Gala Caldirola actualmente dedica sus días a su emprendimiento byGala, a su participación en El discípulo del chef y por sobre todo, a su hija Luz Elif. Es precisamente esta pequeña la que de alguna manera todavía la une a su exesposo Mauricio Isla, ya que en más de una ocasión los dos han tenido que compartir como padres de la niña.

De hecho, la modelo española incluso contó que le piden que vuelva con el Huaso Isla. “No me molesta, me parece algo lindo que en el fondo la gente quiera ver a una familia unida. No lo encuentro, en absoluto, algo negativo. Yo creo que uno siempre quiere ver a las familias unidas”, dijo al respecto, en una entrevista con LUN.

Sí le molesta que la vinculen con otra expareja o amigos

Sin embargo, también la han vinculado con su expololo Iván Cabrera y con su amigo Max Cabezón. “A mí siempre me buscan pareja. Si me van a vincular con alguien, que sea con alguien que sea verdad y que yo lo disfrute. Porque que me estén vinculando con personas con las que no haya pasado nada”, comentó.

Y luego agregó: “Me molesta de algún modo que Chile es machista en algunos aspectos, entonces que me vinculen con gente genera rechazo en algunas personas con esa mentalidad. Si me van a vincular con alguien y es cierto, lo asumo, cosa mía. Pero si me vinculan con personas y es mentira, igual me molesta en algún modo“.

Cardilora recalcó que siempre ha dado la cara por sus cosas y por sus relaciones. “Yo siempre he sido transparente cuando he estado con alguien lo he contado. No soy una persona que oculta las cosas. Yo voy de frente, soy una mujer libre. Hago lo que quiero y lo cuenta. El día que esté con alguien lo contaré yo… Sí, me molesta que inventen cosas que no son“, afirmó.

Finalmente, a Gala Caldirola se le mencionó que Mauricio Isla y Thati Lira terminaron. “No sé, no tengo nada que ver ahí“, respondió escuetamente para dar por concluido el tema.