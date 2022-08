Anita Alvarado tras extirparse un quiste de 10 cm: “Entendí que no le tengo miedo a la muerte”

Hace dos semanas, Anita Alvarado llegó a la clínica por un dolor de estómago muy fuerte. Tras ser revisada por el médico, este le diagnosticó una anemia severa. La ex figura televisiva tenía una fuga de sangre, por lo que le realizaron una colonoscopía y una endoscopía. Se necesitaron dadores de sangre. Y el pasado martes 2 de agosto le extirparon un quiste.

En la operación también le extrajeron el útero, las trompas y un quiste “que medía entre 8 a 10 centímetros”. Este viernes 5 de agosto tiene control y después de 12 días sabrá los resultados de la biopsia de lo que le encontraron en el estómago. Un procedimiento médico en el que lloró en más de una ocasión, según lo que le comentó a LUN en una extensa entrevista.

“Sáquenme todo lo que no sirva. Ya tengo los hijos que quise. Son hermosos, maravillosos y no quiero tener un riesgo mañana“, le dijo a los médicos entre lágrimas. “Finalmente me dejaron los ovarios. Yo le digo a la gente que nunca tengan o se aguanten el dolor, que vayan y se vean“, agregó después.

Y es que incluso la influencer pensó que podría haber muerto. “Lo acepté súper bien y además yo soy creyente. Dios va a hacer conmigo lo que tenga que hacer y ahí entendí que no le tengo miedo a la muerte. ¿Cómo vas a querer vivir si nos vas a ser activa para tus hijos?”, afirmó.

Anita Alvarado pasará más tiempo con sus hijos

Tras pasar por ese tremendo susto, ahora con más convicción quiere ser la mamá que necesitan sus pequeños. “Ya decidí absolutamente que tengo que caminar, no puedo echarme en la cama y definitivamente este fin de semana se lo voy a dedicar a mis hijos. Porque uno nota que en los más chiquititos (8, 11, 16 y 17 años son sus edades) hubo un cambio de comportamiento. Es un reclamo y sé que los niños se enojan porque yo siempre estoy con ellos en todos lados”, explicó.

Debido a que, a causa de su malestar, los hijos de la empresaria también pasaron por días muy difíciles. “Mi hijo justo había ido a un campamento y cuando llegó a la casa yo ya estaba internada. Y en una videollamada le pregunté: ‘¿Estás enojado, tu crees que la mamá no va a llegar más?’, y con lágrimas en la garganta, le dije, ‘mírame bien: nunca, nunca te voy a a dejar solo. No te pude ir a buscar, pero voy a llegar a la casa‘”, contó.

Finalmente, Anita Alvarado sacó su conclusión de la dura experiencia: “Pero estoy contenta de que ya salí de esto. Ahora estoy con más fuerza“.

Angie Alvarado vino desde Australia para verla

La ex figura televisiva no podía creer que su hija mayor viajó desde otro continente para acompañarla. “Cuando la vi, la confundí con una enfermera y después le dije: ‘¿Por qué hiciste esto?’ Y ella me respondió que no iba a estar tranquila si yo estaba internada. Y bueno, sus hermanos estaban felices al verla y eso fue un alivio. Si estoy viva es porque Dios lo permitió y me puso un equipo de doctores maravillosos“, expresó.

Angie Alvarado también habló de su encuentro con su madre en la clínica. “Fue súper heavy verla, porque mi mamá es una persona súper fuerte y pensé que ella debía sentirse horrible para ir a la clínica por un dolor de estómago. No podría creer que ella estaba en una situación así y me correspondía estar acá con mis hermanos. Ahora en su casa está mejor. Ella necesita estar con sus hijos“, expuso.

Tras ser operada, Anita le contó a su hija Angie que en su recuperación no podrá pasar mucho tiempo con ella. “Y ahí le dije, ‘hay que recuperarse para estar juntas’, y hoy (miércoles) cuando salimos de la clínica, pasamos almorzar con mis hermanos y fue muy lindo“, relató. Una instancia familiar, en la que la otrora figura televisiva le advirtió tiernamente a sus hijos: “Me pueden dar besitos sin tocarme la guata“.