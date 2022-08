Thalía recreó a “Marimar” y acusaron al personaje de racista

En la década de los 90, Thalía saltó a la fama al interpretar a “Las Marías” en Televisa, la trilogía de teleseries con las que conocimos a la famosa Marimar.

Ahora, 28 años después, Thalía recreó a Marimar, el personaje de la teleserie homónima que protagonizó con Eduardo Capetillo en el año 1994.

Para hacerlo, la mexicana lució el mismo vestido del personaje, generando todo tipo de reacciones. De hecho, las fotos y el video cayeron en el ojo crítico de una activista contra el racismo.

Volvió Marimar

Thalía acudió a su cuenta oficial de la red social Instagram, plataforma donde suma más de 19 millones de seguidores, para mostrarse como Marimar:

View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Al pie de su video como Marimar, Thalía contó: “En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos“.

En esa línea, la cantante colombiana sumó: “Más de dos décadas después, Marimar sigue conquistando corazones y audiencias variadas en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje”.

“Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables. Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores😂) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza cabeza en mi adorada Marimar. 🤗”, agregó.

Para finalizar, indicó: “Que mágico, y que fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra Bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales. Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mi… y me alegro algo escondidito que tenía en el ❤️🥰”.

Acusada de racismo

Como bien lo explica Thalía en su Instagram, ella acudió a broncearse la piel con maquillaje, tal cual lo hizo rodando la teleserie. Este dato no pasó desapercibido.

Laurel Miranda, una conocida activista contra el racismo, indicó que Marimar fue racista desde su primera emisión.

“Lo más triste y lo más grave de todo esto es que cuando personas como aquellas que integramos el colectivo Poder Prieto ponemos estos temas sobre la mesa, se nos acusa de querer dividir a la sociedad mexicana. ¿Y si en lugar de eso luchamos mejor contra el racismo que es el que históricamente nos ha dividido?“, dijo la activista.