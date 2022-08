Paty Maldonado destrozó a Alejandra Valle por comentario sobre encerronas

En la jornada del pasado martes, Alejandra Valle habló en La Voz de los que Sobran y generó un gran revuelo por un comentario relacionado a las encerronas.

Allí, con Daniel Stingo y los panelistas del programa analizaron el hecho delictivo que es cada vez más común en Chile.

Sobre el tema, el abogado indicó: “La clase media y alta tienen resuelto el tema de la educación, porque van a buenos colegios, van a entrar a la universidad, el tema de pensiones, de salud. ¿Qué le queda? Preocuparse del tema de seguridad, porque el resto lo tiene resuelto todo. El pobre no tiene resuelto el resto de los temas y le damos importancia a la seguridad que a todos les importa, pero de mayor relevancia a los más ricos“.

En respuesta, la periodista Alejandra Valle complementó: “Las encerronas son en las carreteras donde circulan los más ricos“. Pero sus palabras generan tal cantidad de críticas que este miércoles aseguró que había sido sacada de contexto. “Los medios de comunicación, su sesgo y falta de pluralidad“, alegó.

También, sumó: “¿Qué sale en las noticias? La encerrona a Julio César Rodríguez o el portonazo a Rafael Araneda. No les interesa el aumento de los crímenes a la comunidad LGBT, el aumento de los intentos de femicidio, el incremento de la violencia a los niños y adolescentes que hubo en pandemia. De eso hablábamos, por si acaso”.

La reacción de Paty Maldonado

Quien no tardó en pronunciarse por las palabras de Alejandra Valle fue la líder del programa web Las Indomables, Paty Maldonado.

En su habitual transmisión, Paty Maldonado calificó a Alejandra Valle como una “pseudo periodista, porque es mentirosa y yo soy testigo de eso”.

En esa línea, dijo enojada: “¡¿Qué chu… están fumando el par de hueones?!, ¿qué cresta están comiendo, ahue…? De Alejandra Valle espero cualquier hue… no me voy a desgastar ¡Pero Daniel Stingo es un abogado! Es una persona que estudió, ¿qué le pasó para salir con una estupidez como esta?”.

Paty Maldonado también aseveró: “No me desgasto en hablar de Alejandra Valle, me da lo mismo, con cachureos no me meto. Pero de Daniel Stingo no lo puedo creer (…) Ustedes, con sus acciones, le están poniendo cada día más piedras al gobierno de Boric”.