Bruce Willis reapareció en redes sociales luego de su retiro

A fines del pasado mes de marzo, la familia de Bruce Willis sorprendió al mundo entero al anunciar que el intérprete se retiraba de la actuación tras recibir el diagnóstico de afasia.

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha experimentado algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que afecta sus habilidades cognitivas”, dijeron en un comunicado.

Hay médicos que apuntan que la afasia no es una enfermedad. Está denominada como un síntoma, manifestada por lesiones generadas por otras causas. “Se caracteriza por trastornos en la emisión de los elementos sonoros del habla, déficit de la comprensión y trastornos de la denominación”, indica la web NeuroClass sobre la afasia, mismo diagnóstico de Bruce Willis.

Desde entonces, Bruce Willis se ha mantenido alejado de las redes sociales, hasta ahora que apareció en la cuenta de Instagram de su esposa, Emma Heming Willis, Allí, publicaron un video para celebrar el aniversario de una de sus películas más emblemáticas: “Duro de Matar“.

Bruce Willis figura en un nuevo video difundido en redes sociales, específicamente en Instagram. Para grabarlo, el actor volvió al famoso rascacielos Nakatomi Plaza, lugar donde se desarrolla gran parte de la acción de la película. El clip no tardó en circular en otras plataformas como Twitter:

Action legend Bruce Willis returns to Nakatomi Plaza – aka California’s Fox Plaza – 34 years after vowing never to even think about going up in a tall building again. Return yourself, on July 28, at @TheActionFest’s ultimate Die Hard screening! https://t.co/dJS3IHdBuc pic.twitter.com/5DhqLloK4o

— London Action Festival (@TheActionFest) July 18, 2022