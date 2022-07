La animadora de televisión Millaray Viera protagonizó esta semana un duro debate en Twitter al defender el honor de su papá, luego que fuera difundido un video político con una conocida canción de Gervasio.

Por esto, Millaray Viera aclaró en Twitter que ella y sus hermanos tienen los derechos de autor del trabajo de su papá. También, aclaró que no aceptarían que la música de su papá formara parte de un acto del Rechazo a la propuesta de la nueva Constitución.

Las reacciones de Millaray Viera hicieron que recibiera múltiples comentarios en la conocida red social. Sin embargo, llamó la atención el mensaje de un tuitero que aseguró conocerla personalmente.

“Mi nombre es Pedro, soy guardia de seguridad. Ella siempre pasaba frente a mí y nunca me saludaba. Una vez me pidió que le lavara el auto, accedí de buena fe y ni siquiera me dio una propina. Varios colegas opinan igual”, fueron las palabras con las que el tuitero funó al rostro de Chilevisión.

Millaray Viera no tardó en desmentirlo en la misma red social: “Yo no llego en mi auto, así que tendría que haber lavado un vehículo imaginario, amigo bot. Y los guardias de la puerta son mis amigos”.

En otro mensaje, sumó: “Deja de mentir, me voy en van del canal. Todos lo saben. Y a ti no te conozco, a los verdaderos guardias sí“.

Millaray Viera reveló la identidad del tuitero que la funó

Ahora, en la jornada de este viernes, Millaray Viera volvió a tomar Twitter para realizar una nueva declaración. Allí, contó que el tuitero que la había funado diciendo ser guardia de seguridad de Chilevisión tiene una falsa identidad en la red social.

El bot que me “funó” y que decía ser guardia hoy dice ser Tomas Mosciatti. Sin embargo, algunos medios titularon “ex guardia de CHV funa a …”. Les juro que me asusta el poder que puede tener una mentira y esto sucede de forma transversal. Indistinto del color político. pic.twitter.com/8912eLIYpX — Millaray Viera (@milla_viera) July 15, 2022

“El que me funó y que decía ser guardia hoy dice ser Tomás Mosciatti”, contó Millaray Viera. “Les juro que me asusta el poder que puede tener una mentira y esto sucede de forma transversal. Indistinto del color político”, sumó.