“Oportunista”: Rodrigo Herrera defiende a Gary Medel por demanda de ex Seremi de Salud

Ha sido una de las polémicas de los últimos días. Gary Medel fue demandado por un exfuncionario de la Seremi de Salud, luego del grave problema que tuvo en el concierto de Karol G.

Esto porque el Pitbull denunció, a través de sus redes sociales, que no lo dejaron entrar al lugar, tratando de todo a los miembros de la entidad en el lugar.

Por eso, hace unos días se dio a conocer la acción legal que se habría entablado en contra del futbolista, hecho que terminó molestando a Rodrigo Herrera.

El periodista defendió con todo al deportista, dejando claro que no estaba de acuerdo con la situación ni menos con la decisión tomada por el exempleado de salud.

Rodrigo Herrera se cuadró con Gary Medel

El reportero usó su vitrina en el matinal Tu Día para emitir su opinión sobre el asunto que llevaría al seleccionado nacional a la justicia.

“Cometió un error, metió la pata, yo creo que él se equivoca… o lo dejaría en ese contexto. La demanda que se coloca es completamente legítima, pero es una demanda oportunista”, lanzó.

Luego, agregó que “¿cuántas veces hemos visto, especialmente durante la pandemia, casos de gente que se resistía a la actuación de la seremi y los reguladores? Y no todos terminaban en demandas millonarias. Si no fuera Gary Medel el involucrado, no estaríamos hablando de esto”.

Incluso, Rodrigo Herrera manifestó que “yo no discuto la afectación, y cada persona es un individuo que tiene sus particularidades, pero tampoco nos pongamos unas anteojeras: si no fuera Gary Medel, esta demanda no existiría”, afirmando también en su Twitter que él le ponía “la fianza” al futbolista.

Listo ya en el estudio de #Tudia de Canal 13 para "ponerle la fianza" al gran Gary Medel. pic.twitter.com/qFyciLxuJe — Rodrigo Herrera C. (@rodherrerachile) July 13, 2022

Una declaración que no le gustó mucho a sus seguidores, quienes de una le llamaron la atención en el mismo posteo diciéndole cosas como “él humilló y denostó a una persona” y que Gary Medel “no merece defensa”.