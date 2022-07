Manuel González desclasificó encuentro “hot” con un conocido actor

Este mismo viernes, 8 de julio, tendrá lugar una nueva emisión de Podemos Hablar, el programa de Chilevisión conducido por Jean Philippe Cretton. Allí, estará presente el periodista Manuel González.

El programa de Chilevisión se ha convertido en un espacio para la realización de confesiones diversas por parte de grandes invitados de la televisión chilena. Manuel González no será la excepción.

De hecho, el comunicador relatará una candente anécdota vivida con un conocido actor en un probador. Así lo hará este viernes al momento de hablar de si experimentaron ya un incontrolable deseo sexual.

La anécdota de Manuel González

El picante relato de Manuel González involucrará a un conocido actor según lo que contará. “Éramos varios personajes que teníamos un canje con una marca. resulta que fuimos varios a buscar ropa y nos encontramos con un actor, que no voy a decir quién es, pero que terminamos encerrados en un probador“, dirá.

Si bien no revelará el nombre del actor, Manuel González, dará detalles del candente encuentro en el probador. “Contra la pared, con el popín frío, pegado en un espejo, mientras toda la gente estaba afuera comprando, gente probándose ropa, te juro… fue una de esas cosas que sabes que no vuelven a ocurrir… lo hicimos piolita, no fue un escándalo ni mucho menos”, confesará.

Manuel González es uno de los periodistas más populares de Chile, no solo en la radio sino también en la televisión. Además, en redes sociales goza de una gran popularidad. Solo en Twitter, ya acumula más de 167 mil seguidores. Allí, suele mostrar parte de su trabajo.