Yuli Cagna revela que tuvo un problema con sus implantes mamarios

Yuli Cagna se popularizó en el espectáculo nacional por su participación en el reality “¿Volverías con tu ex?”, donde conoció a su hoy amiga, Gala Caldirola.

Y fue precisamente la modelo española quien visitó a Yuli Cagna en horas recientes por un problema de salud relacionado con sus implantes mamarios.

Así lo detalló la ex de Mauricio Isla a través de sus historias de Instagram con un video con Yuli:

Fue luego de este video que la misma Yuli Cagna contó por qué tuvo que someterse a una intervención, relacionada con sus implantes mamarios.

¿Qué le pasó a Yuli Cagna?

La misma Yuli Cagna acudió a su perfil de la red social Instagram, plataforma donde ya suma más de un millón 200 mil seguidores. Allí, contó detalles de la emergencia que la llevó nuevamente al quirófano.

“Para los que me preguntan y no llegaron a ver, tuve que cambiarme los implantes porque uno se me había rotado y se me había hecho un pliegue, se me estaba asomando por arriba”, partió diciendo la ex chica reality sobre el problema de salud que enfrentó en los últimos días.

En esa misma línea, sumó: “También tenía un grado 3 de encapsulamiento y se me había soltado uno y me había ido para abajo”.

Para finalizar, la también influencer aseguró en horas recientes: “Estoy super bien. Me operé el jueves, hoy es domingo. Hace tres días“.

Luego, este lunes contó que acudió a hacerse su primer control post operatorio. En un video publicado en sus historias de Instagram reveló: “Acabo de salir de mi primer control y estoy muy feliz porque no me dolió absolutamente nada”.

“Ni cuando me sacaron la cinta, ni cuando me pusieron, ni cuando me miraron, ni cuando me apretaron, ni cuando me hicieron drenaje, ni cuando me hicieron ultrasonido. Nada”, celebró.