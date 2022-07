“Te veo en todas partes”: Cristián Sánchez recuerda a su hermano con un sentido mensaje

Aníbal, el hermano del animador de televisión Cristián Sánchez, murió el año pasado a sus 39 años de edad. El hombre perdió una dura lucha contra el cáncer.

En esa oportunidad, fue Diana Bolocco, la esposa de Cristián Sánchez, quien confirmó el fallecimiento de su cuñado a través de sus redes sociales.

“Fue un maravilloso privilegio conocerte por más de 14 años. Agradezco cada uno de los momentos que vivimos juntos. Tus ojazos elocuentes, tu sonrisa constante, tu humildad, tu segundo plano por elección y tú maravillosa disposición para ayudar siempre“, escribió Diana aquel trágico domingo.

“Que privilegio también haberte podido acompañar en tu paso a otra dimensión. Aquí estaremos para la Marita y para tus niñitas preciosas. Te quiero con toda mi alma. Vuela alto Aníbal querido“, sumó.

Ya pasó un año desde ese día, y ahora fue el mismo Cristián Sánchez el que se pronunció en redes para recordar a su hermano.

Las palabras de Cristián Sánchez para recordar a su hermano

El animador de televisión, Cristián Sánchez acudió a su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de un millón cien mil seguidores. Allí, realizó una sentida publicación:

“Cuchumbi lindo, ha pasado ya un año… pero siempre estás. En mi corazón, en mis recuerdos… te veo en todas partes”, inició el animador de televisión al pie del carrusel de fotos.

“Te veo en la Cotepinita y en la Emi (sus dos pequeñas hijas); en el aguilucho que permanentemente nos viene a visitar en el jardín; te veo en cada cosa que me pasa y digo ‘este es Cuchumbi que me quiere decir algo'”, sumó.

En esa línea, también agregó en Instagram: “Te veo en sueños (muchas veces y cada vez más reales); te veo en la calle cada día, en cada esquina, se me paran los pelos porque creo que te veo, y no eres tú. Pero estás en todos lados y me gusta. Me encanta tenerte y sentirte cerca… con esos ojos celestes gigantes y esa sonrisa que nunca se apagará… te quiero mucho”.