“Lleva amigas para entretenerlo”: Revelan cómo Sonia Isaza le armaría los carretes a Arturo Vidal

La relación de Arturo Vidal y Sonia Isaza siempre llama la atención. Por eso, es tema fijo de los paneles faranduleros.

Por eso, no es de extrañar que en el espacio Qué te lo Digo comentaran detalles del romance entre el futbolista y la colombiana.

Un pololeo que ha tenido altos y bajos, con quiebres incluidos y la irrupción de otras mujeres, como Daniella Durán, que habría estado con el King en una de sus pausas con la mamacita.

De hecho, a raíz de la reciente amistad entre Daniella y Marité Matus, la exesposa del seleccionado nacional, es que los periodistas Sergio Rojas y Paula Escobar analizaron el affaire, filtrando sabrosos datos.

Sonia Isaza y sus fiestas con Vidal

Así, Sergio partió diciendo que “yo entiendo que Arturo no estaría nada de contento por los posteos que ha puesto Marité con su ex Daniella Durán, que públicamente ya se siguen en sus cuentas de Instagram, se han escrito, se han posteado cosas”.

Luego, agregó que “yo me enteré de sus amigos que no está para nada contento, porque finalmente lo que Marité hace es darle el beneplácito a la ex polola, y eso en clara odiosidad a Sonia Isaza, que es sindicada como la mujer que rompió el matrimonio de Arturo Vidal”.

El panelista de Me Late señaló que “Sonia además es inteligente, siempre ha dicho que no tiene problema tampoco en que Arturo pueda haber tenido otras conquistas, ella es bastante liberal”.

Y, en ese minuto, contó que incluso la modelo colaboraría en armarle las fiestas al King y a sus compinches. “De hecho ella lleva a sus amigas a los carretes de los amigos de Arturo y del mismo Arturo, en el fondo para entretenerlo”, reveló.

“Todas las señoritas son llevadas por Sonia, que arma como un grupo de amigas y los lleva para que diviertan a los amigos de Arturo Vidal”, acotó, mientras Paula se reía diciendo que en uno de los festejos estaban “la Miss Maracaibo, Miss Antioquía, Miss Medellín”.

De esta forma, los reporteros contaron los detalles de la relación entre Sonia Isaza y Arturo Vidal. ¿Cuánto de real habrá?