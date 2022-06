¿Le hizo un desprecio a Pailita? Naya Fácil tuvo fea actitud con el querido cantante

Pailita es uno de los cantantes más populares y queridos del momento. Sin embargo, Naya Fácil dejó más que claro en su Instagram que está ni ahí con socializar con él.

Es que la joven no encontró nada mejor que compartir unas historias donde le hace un tremendo desprecio al artista cuando éste intenta saludarla animadamente.

De hecho, en el registro se ve como uno de los intérpretes de Ultra Solo le hace señas y le habla de un auto a otro, mientras la joven se esconde casi bajo el asiento.

Pero, ¿por qué tuvo esa extraña actitud con el oriundo de Punta Arenas? Uno de sus amigos, que fue el que la grabó, dio luces de su raro comportamiento.

Naya Fácil y su oso a Pailita

Así, mientras Pailita trataba una y otra vez de poder saludar a Naya después de un evento donde habrían compartido, la influencer continuaba haciéndose la desentendida, mientras su amigo le decía entre risas que ya la había visto.

De hecho, su acompañante sí saludó alegremente al artista, momento en que se supo por qué ella le negaba el hola de forma tan tajante: habría tenido nada menos que un touch and go que no terminó nada de bien.

Eso sí, no fue con el cantante, sino que con uno de sus amigos, con el que finalmente las cosas no habrían funcionado por lo que la joven habría aplicado la técnica del ghosteo, es decir, desaparecer sin explicación alguna.

Por eso, Naya Fácil no habría querido saber nada de Pailita y su entorno, en una cómica situación que dejó publicada en sus redes sociales.