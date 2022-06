¡Ya llegó!: ¿Cómo es la nueva y lujosa camioneta de Naya Fácil?

Todo indica que el 2022 se ha convertido en el mejor año de Naya Fácil, luego que en mayo pasado concretara una de sus metas personales más grandes.

La joven adquirió un departamento ubicado en el centro de Santiago, pagado al contado según reveló en sus propias redes sociales: “Es totalmente mío!! 😭❤️ En 11 meses he tenido mi casa propia y ahora mi departamento”.

Sin embargo, bastó que pasaran solo unas semanas para que Naya Fácil cumpliera otro sueño: su nueva y lujosa camioneta cero kilómetros.

La nueva camioneta de Naya Fácil

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores de Instagram durante la jornada de este lunes con la noticia de la llegada de su nueva y lujosa camioneta.

En su perfil de la popular red social de la camarita, donde ya suma más de 949 mil seguidores, Naya Fácil mostró su nueva camioneta:

“Hola mis Facilines. Miren con lo que me encuentro acá, con el Facilón, ¡mi nuevo autito! Aquí voy a andar yo ahora, ¡como alcaldesa! Miren que maravilloso, está demasiado lindo“, dijo sobre la Ford Territory que adquirió en color negro.

Luego, en sus historias dijo: “Es un auto que yo siempre había soñado, de chica había soñado con el modelo. De verdad, yo veía esos autos en la calle y yo dije ‘algún día voy a andar en ese auto’, para empezar. Es que está hermoso”.

Ahora, está enfocada en aprender a manejar. “Estoy estudiando, pero me da miedo porque soy demasiado ignorante en el tema. Me da miedo no aprender, pero lo voy a intentar y la práctica hace al maestro… Es que de verdad yo soy muy lenta para aprender, tengo problemas brígidos de concentración, me cuesta. De verdad yo no me hago, yo soy así”, indicó.