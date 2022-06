Durante un nuevo episodio del programa De tú a tú, Fernando Godoy conversó con Martín Cárcamo y contó cómo conoció a su actual pareja, Ornella Dalbosco.

En el programa, el actor reveló que el primer encuentro que tuvieron fue hace varios años, cuando ella se acercó a él en un centro comercial para pedirle una foto.

En el momento, el actor le pidió su número de teléfono y comenzaron una relación, pero luego de un tiempo, terminaron, todo esto por infidelidades de él.

“Ella tenía como 18 o 19, y yo 23… Y voy a ser súper sincero contigo: la embarré, me porté mal. Estaba joven y alocado, no pisé el freno a tiempo y la perdí”, explicó Godoy.

En el momento, ella le dijo que no quería verlo nunca más, y por 5 años no tuvieron ningún contacto, hasta que se encontraron en un pub de forma fortuita.

“Nos topamos de cerca y le digo ‘Ornella’. Se puso tan nerviosa y me odiaba tanto que me entierra los dedos en el ojo, como las películas. Me los dejó morados, en serio”, indicó el intérprete.

Luego de ese momento, pasaron otros 5 años para que se vieran nuevamente.

“Algo sentí en la energía, le empecé a hablar y me empezó a responder”, explicó después.

Desde esa vez, se reencontraron de forma definitiva, y ahora son padres de dos pequeños: Lua y Nalu, que nació esta semana.

Ornella y las propuestas de matrimonio de Godoy

En un momento de la entrevista, se unió Ornella, quien reveló que Fernando Godoy le ha pedido dos veces matrimonio, por lo que tiene dos anillos.

La primera propuesta fue en 2019, momento en que ella dijo que sí. Sin embargo, aún no han podido concretar el especial momento.

“Dijimos ‘casémonos a fin de año’, pero pasó el estallido. Después dijimos ‘en marzo’ y llegó la pandemia“, explicó el actor de Amar Profundo.

“Pasó esto y me nació hacer románticamente una ceremonia para confirmar la petición“, añadió Godoy.

“Nos queremos casar en Isla de Pascua, y pensé que sería bueno recuperar la adrenalina de la petición”, dijo.