Fernando Godoy revelará desconocido hecho en su relación: “Yo la embarré, la perdí, me porté mal”

En el último capítulo de De Tú a Tú, se pudo ver en el adelanto que el invitado del próximo episodio será Fernando Godoy. El actor de Mega conversará con Martín Cárcamo sobre trayectoria en la televisión, la enfermedad de su madre y sobre su relación amorosa con Ornella Dalbosco.

Una instancia en la que el comediante realizará profundas reflexiones, y muchas de ellas a raíz del cáncer que sufre su mamá. “Soy de muchos amigos, tengo hartos amigos, me consideraba que los tenía. Pero ahora me di cuenta que no, recién. Las cosas de la vida, el cáncer de mi mamá. Salió hace muy poquito“, comentó en el adelanto.

Además de que también, quien antes era conocido por interpretar a “Nacho Larraín”, ahondará en su salud mental. Durante este último tiempo Godoy ha tenido que enfrentar complejos momentos. “Me destrozaron, me quitaron todo lo que pensaba que yo hacía. Necesito estar bien yo, tener abrigo, comida y poder entretener a los demás“, dijo ante un sorprendido Martín Cárcamo.

Su relación con Ornella

Pero sin duda, lo que causa más expectación, son sus confesiones con respecto a su romance con Ornella Dalbosco, la madre de su hija y también de un bebé que viene en camino. El presentador televisivo de 38 años a menudo comparte videos y postales junto a su pareja, y muchos en los que se gala de su humor. Sin embargo, también ha vivido momentos difíciles en su relación.

En un claro contraste con sus últimos registros riéndose y realizando bromas por el embarazo de su novia, el actor también la ha pasado mal. Y hasta, en el adelanto se le ve confesar que fue producto de sus propios errores. “Yo la embarré, la perdí, me porté mal“, señaló Fernando Godoy, al respecto de un detalle inédito sobre su relación.