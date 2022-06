El pasado jueves, Cristian de la Fuente fue nuevamente parte de un debate político en el programa Sin Filtros, espacio en el que volvió a reiterar su opción por el Rechazo de cara a las próximas elecciones por una nueva Constitución.

Junto con lo anterior, el modelo habló sobre sus orígenes y entregó una fuerte crítica a quienes se refieren de forma negativa a las personas con “privilegios”.

“¿Por qué alguien que se saca la cresta trabajando, y que logra tener algo, va a tener privilegios? La gente me dice: ‘Tú, en tu lugar de privilegio’… yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa, en donde tuve que sacarme la cresta y tuve que terminar manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy día es porque me he sacado la cresta trabajando”, aclaró el actor durante el espacio.

A partir de sus declaraciones, las redes rápidamente se hicieron notar, especialmente un comentario que no pasó desapercibido en Twitter.

En este contexto, el director de cine, Octavio Amaro, replicó la situación en la red social, asegurando haber estudiado con De la Fuente en The Grange School, ubicado en La Reina.

“Oye Cristián de la Fuente, ibas al Grange conmigo, si eso no es ser privilegiado, no sé qué es”, comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter.

“Todos nos sacamos la cresta, pero tú y yo partimos de mil kilómetros adelante de los demás. Como yo quiero eso para todos, porque lo viví, #ApruebodeSalida”, indicó el cineasta, aprovechando de dejar en claro su postura ante el plebiscito de salida.

“Quieres mantener las cosas sólo para ti” sentenció el cineasta dirigido a Cristian de la Fuente.