¡La sacó de quicio! Paula Pavic se indignó con Marcelo Ríos por interrumpirla una y otra vez en live

Paula Pavic estaba haciendo un live en su Instagram, momento en que Marcelo Ríos no se aguantó y empezó a molestarla.

La mujer del tenista no le aguantó y se enojó. Es que justo estaba promocionando con sus seguidores su nuevo emprendimiento.

Uno donde decidió incursionar en el mundo de la cosmética, con un protector de manos que tiene un efecto similar al alcohol gel y que protege de virus, bacterias y hongos.

“Es como un guante invisible. Te lo echas en las manos, primero deja una película media pegajosa que se va a los segundos y se forma una capa protectora en las manos que dura cuatro horas”, indicó a LUN.

Incluso, reveló que no había aceptado la ayuda económica del Chino: “Pese a que Marcelo, obviamente, me ofreció todo su apoyo financiero, pero yo dije que muchas gracias, pero no. Lo quería iniciar solita, como destetarme por llamarlo así”.

El live donde Marcelo Ríos sólo hinchó

En medio de esto, del contacto con quienes son fanáticos de la mujer del deportista y estaban escuchando sus buenas nuevas, Marcelo no se aguantó y la interrumpió.

Y todo por un traje de baño. “Estoy en un Live y ahí llegó el señor. Mi amor, estoy en un Live. Espérese”, le dijo influencer, a lo que Ríos contestó “yo te estoy contando que le compramos el traje de baño y le quedó como el pi…”.

“Sepamos qué está pasando aquí, que él abre la puerta, que le fue a comprar un traje de baño a mi hija y le quedó pésimo”, complementó Paula, un tanto molesta.

Es que minutos después, el exnúmero uno volvió. “Mi amor, ¿necesita ser el centro de atención? ¿Mi amor, quiere salir? ¿Puede cerrar la puerta? Después voy”, le dijo Pavic ya mosqueada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paula Pavic (@paulipavic)

Entonces, explicó a quienes la veían “este es el detrás de cámara. Esa es mi vida normal, yo estoy trabajando aquí y me pasó esto. Hoy lo vieron en vivo y en directo”, minuto en que Marcelo Ríos otra vez ingresó a interrumpirla.