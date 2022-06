Marlen Olivari defendió con todo a Morandé con Compañía: “Es súper fácil que todos sean hipócritas de ahora en adelante”

Han pasado varios años desde que terminó Morandé con Compañía. Sin embargo, Marlen Olivari sigue sacando la voz contra quienes hoy critican el tipo de humor que presentaba el extinto programa.

Es que desde que dejó de estar en pantalla el espacio ha sido tachado de machista y se ha ganado varios cuestionamientos. Algo que a una de sus figuras más icónicas no le ha parecido del todo.

Por eso, la modelo se descargó junto a Karla Rubilar en Mujer de Palabra, donde habló de los cambios que la comedia ha sufrido en Chile y el mundo durante los últimos años.

Y ahí dijo de entrada que “las personas que han cambiado su forma de pensar es porque tienen miedo que le hagan una barricada, pero yo sigo siendo igual. A mí nunca nadie me ha acosado”.

Luego, indicó que “yo no he cambiado nada, yo sigo siendo exactamente la misma persona, con el mismo pensamiento, sigo siendo exactamente igual que desde hace muchos años”.

Defensa cerrada a Morandé con Compañía

Posterior a esto, la regalona de Kike Morandé expresó que “es súper fácil que todos los chilenos sean hipócritas de ahora en adelante y digan ‘oh, no, que atroz ese programa’, cuando todo el mundo se moría de la risa”.

En esa misma línea manifestó que “perdón, pero yo creo que no hubo chileno que no disfrutara con ese humor. Después sale todo el mundo a decir ‘oh, qué atroz lo que hacía el Kike’, pero todo el mundo se reía”.

Después, la ex Miss Hawaiian Tropic señaló muy segura que “a mí no me vengan con cuentos. Yo me siento feliz de haber permanecido a ese programa”.

De esta forma, Marlen Olivari decidió salir al paso de quienes lapidan a Morandé con Compañía , justificando que su humor antes era de lo más bien aceptado socialmente. ¿Qué tal?