“Era como de película”: Cristián de la Fuente revela que su papá tuvo dos familias

El actor y presentador de televisión, Cristián de la Fuente estuvo invitado en Pero con Respeto, el late de Julio César Rodríguez.

Allí, el también modelo dio detalles de su vida familiar. Sin embargo, hubo un dato más que revelador de Cristián de la Fuente, relacionado con su fallecido papá.

Fue el mismo Julio César Rodríguez quien le pidió a Cristián de la Fuente desclasificar el hecho de que su papá tenía dos familias paralelas.

Las dos familias del papá de Cristián de la Fuente

“La infancia vista desde la perspectiva de ahora, y después de varias terapias con la sicóloga, uno se da cuenta que no fue muy entretenida. Mi familia tenía una composición diferente a lo normal. Mi papá tenía dos familias paralelas”, comenzó Cristián de la Fuente.

“Pero eso no me afectaba tanto, porque así me criaron y me dijeron ‘estas son las reglas del juego’ y las entendí súper bien. Pero después fui al colegio y lo pasé mal. Me hacían bullying, cuando no existía la palabra bullying, te agarraban pal webeo”, sumó.

En esa línea, Cristián agregó que él sabía “que mi papá llegaba todos los días a las siete de la tarde a mi casa, se iba a las diez de la noche, entonces tuve suerte. Siendo que mi papá no vivía conmigo, yo pasé mucho más tiempo con él que mis hermanos que vivían con mi papá”.

En ese momento, Julio César Rodríguez le preguntó: “¿Y es verdad que tu papá estaba casado en los dos lados? Porque el registro civil no estaba en línea”.

“Sí poh”, contestó. “Y tenía una amiga los jueves. Le mandamos un saludo si nos está viendo, no sé si nos estará viendo. Me encontré con ella, con Antonieta, en el cementerio en la tumba de mi papá”, agregó.

Cristián de la Fuente redobló la apuesta al contar en pleno programa lo que ocurrió en el funeral de su padre: “Nosotros fuimos al funeral y yo pensé que iba a llegar alguien más, pero no, no llegó. Pero había muchas mujeres muy tristes, que me abrazaban y me decían ‘tú papá fue tan lindo conmigo’ y yo decía ‘otra más’. Además era divertido porque en el funeral estaba mi familia y mis hermanos, nos llevamos el descueve, pero era una viuda con la familia y la otra viuda con la familia. Era como de película”.